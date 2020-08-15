【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？

▲ 中芯國際聯席首席執行官梁孟松曾經在台積電、三星任職，均帶領兩間公司取得重大技術突破。

中美科技戰令晶片製造踏上國際舞台，中芯國際 （00981） 肩負中國半導體製造自主化重擔，技術發展尤其受到關注。聯席首席執行官梁孟松則被視為中芯技術突破的關鍵人物，他於2017年加入中芯時，被業界稱為「對中國半導體行業具有劃時代的意義」，而他也不負厚望，僅一年半時間就帶領中芯從28納米時代進入14納米時代。

為何行業對他有如何高期望？皆因他在晶圓代工領域的經歷充滿傳奇，即使在國際晶圓代工行業亦是不可忽視的重要人物。

梁孟松是台灣人，加州大學柏克萊分校電機博士，他曾經在美國處理器大廠AMD（美：AMD）工作數年，不過於1992年，時年40歲的梁孟松返回台積電（台：2330），開始建立其在半導體行業的顯赫功績。

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帶領台積電勝出與IBM之戰

梁孟松在台積電最著名一役，是在2003年帶領台積電搶先IBM和聯電（台：2303）研發出130納米（0.13微米）銅製程技術，令台積電穩坐世界一哥寶座，同時徹底確立台積電在半導體行業的地位。梁孟松當時在台積電主要負責半導體先進工藝模塊開發，他與資深研究副總蔣尚義被視為該戰的最大功臣。

不過2008年，梁孟松在台積電工作14年後選擇「出走」。至於離職原因，現時流傳較廣的說法是，2006年蔣尚義退休後，梁孟松以為自己可獲擢升，台積電卻挖來Intel先進技術研發協理羅唯仁，負責先進工藝研發，梁孟松因此離職。

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加入三星後遭前東家起訴

梁孟松後來相繼在新竹清華大學電機研究所、韓國成均館大學任教，並於2011年加入三星，擔任研發部總經理。他加入三星後發現三星的20納米製程在當時處於落後地位，力排眾議大膽決定放棄20納米技術，直接進入14納米。最終三星領先台積電半年時間實現14納米製程量產，並成功搶下部分蘋果A9處理器訂單。

不過此後，梁孟松被台積電視為「叛將」。台積電2011年底對梁孟松提起訴訟，提出包括梁孟松不得使用或洩漏台積電營業秘密，不得洩漏台積電人員資訊，促使韓國三星進行惡意挖角，及禁止梁孟松於2015年年底前為韓國三星提供服務，台積電勝訴。梁孟松在2016年離開三星。

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2017年起任中芯聯席首席執行官

到2017年，梁孟松加入中芯國際的傳聞漸起，並於2017年10月獲得證實。梁孟松與原首席執行官趙海軍共同擔任中芯國際聯席首席執行官，媒體當年曾形容「中國半導體產業進入梁孟松時代」。

至今梁孟松在中芯任職近3年，成為中芯國際重要支柱。由於中芯目前尚處於量產14納米製程的技術水平，與台積電、三星等國際同業有不少差距，市場關注梁孟松能否帶領中芯再取得技術突破。

需留意是，因中芯目前無法採購EUV光刻機（7納米及以下製程重要設備），中芯7納米研發及量產存在不確定性。梁孟松早前曾稱，N+1製程工藝可繞過EUV光刻機，功耗和穩定性可比肩台積電的7納米製程工藝，但性能尚存在距離。

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