【睇樓量增】疫情稍放緩準買家又出擊睇樓 邊幾個屋苑最多人搵筍盤?

本港疫情有放緩跡象，確診個案已連續十多天回落至雙位數，市民的防備意識有所放鬆，眼見市場減價盤處處，準買家又按捺不住出擊睇樓。綜合多間地產代理的數據，本周六、日（15、16日）的預約睇樓量也錄得回升。

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據中原地產的數據，十大屋苑本周末共錄得392組睇樓預約，按周升12.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情持續，但本港已連續12天確診數字回落至雙位數，令市民感到疫情開始受控，本港應付疫情之醫療配套亦日見完善。市場上剛性需求高企，低息環境持續，加上買家見近日一手項目公開發售均能一Q清袋，對後市信心增強，部份趁週末出動，希望尋覓筍盤入市。

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再看看美聯物業的數據，本週末15個指標屋苑預約睇樓量錄約350組，較上週末錄約334組上升約4.8%，各區均錄得升幅。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，8月份推出的新盤市場銷售反應熱烈，反映樓市剛需強勁，而本週末未有全新大型樓盤推出，故部分一手購買力回流，加上不少業主接受現實，擴濶議價空間，吸引準買家在市場尋寶，並帶動二手屋苑預約睇樓量上升。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情近日暫趨穩定，部分有剛性需求的準買家開始出動睇樓，本周末二手屋苑預約睇樓量持續靠穩上升。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,125組客戶於周末預約睇樓，按周上升2.7%，連升兩周。雖然市場短期內仍觀望疫情發展，但願意減價的放盤陸續出現，準買家則「吼準」入市時機。

準買家出擊物色單位，究竟哪些屋苑吸引準買家睇盤?其中九龍灣港鐵站上蓋德福花園的睇樓量明顯彈升，美聯物業助理區域經理黃遠基表示，疫情確診數字回落，市場幢憬漸轉穩定受控，因置業剛需大，低首期按保吸引客戶上車，故不少準買家出動睇樓，冀望入市「執平貨」，甚至優質貨減價盤，德福花園本週末預約睇樓量錄暫錄約26組，按週急升52.9%。

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另一個屋苑就是黃埔花園，中原地產高級分行經理周德龍表示，疫情因素，加上後市不明朗消息較多，部份業主願提供較大議價空間，吸引準買家於週末出動尋覓筍盤，黃埔花園週末錄約45組睇樓量，較上星期升12.5%，普遍業主願提供約3%至5%議價空間，屋苑本月暫錄約5宗成交，對比上月同期錄約9宗下跌，平均實用呎價約16,082元水平。

港島區方面，利嘉閣地產逸樺園一行高級經理吳玉蘭指出，趁疫情有回穩跡象，不少準買家出動睇樓，康怡花園部分有意放盤的業主，亦開始願意開放單位供客人睇樓，並提供議價空間，令本周末睇樓量增加25%至25組。吳玉蘭預料，若疫情持續穩定，下半月屋苑交投量有望回穩。

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新界西方面，中原地產區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊本周錄得60組周末睇樓預約，雖較上周多10組或20%，不過仍屬低水平。他指本月成交少，放盤量略為回升，業主叫價未有大變化，議幅維持約1%至3%。目前市場氣氛疲弱，料下半月交投難有起色。

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