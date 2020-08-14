【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽

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【推介跟進】《恒指季檢》系列 成功貼中染藍三股
本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。
下周內業績公布重點港股名單如下。
8月17日（周一）將公布業績的公司包括：香港中華煤氣（00003），中國海外宏洋（00081），吉利汽車（00175），三一國際（00631），華潤電力（00836），時代中國控股（01233），丘鈦科技（01478），招商局商業房託（01503），三生製藥（01530），民生教育（01569），貓眼娛樂（01896），微盟集團（02013），藥明生物（02269），華領醫藥–B（02552），藍光嘉寶服務（02606），遠洋集團（03377），中金公司（03908），康方生物–B（09926）。
8月18日（周二）將公布業績的公司包括：金蝶國際（00268），中國電信（00728），華能國際電力股份（00902），路勁（01098），寶龍地產（01238），耐世特（01316），361度（01361），康德萊醫械（01501），中信國際電訊，（01883），晶苑國際（02232），金山軟件（03888），中國飛鶴（06186），寶龍商業（09909）。
8月19日（周三）將公布業績的公司包括：華潤啤酒（00291），香港交易所（00388），中國東方教育（00667），中國海洋石油（00883），恒安國際（01044），越秀交通基建（01052），春泉產業信託（01426），新秀麗（01910），金隅集團（02009），雅生活服務（03319），阿里巴巴–SW（09988）。
8月20日（周四）將公布業績的公司包括：恒基地產（00012），東亞銀行（00023），通達集團（00698），海信家電（00921），中石化冠德（00934），華電國際電力（01071），海爾電器（01169），友邦保險（01299），粵豐環保（01381），平安好醫生（01833），中海物業（02669），新奧能源（02688），冠君產業信託（02778）。
8月21日（周五）將公布業績的公司包括：海螺水泥（00914），國藥控股（01099），華潤水泥控股（01313），福壽園（01448），新東方在綫（01797），中國太保（02601），天虹紡織（02678），紫金礦業（02899），福耀玻璃（03606）。
撰文 : 李尚毅, 趙家盈