【螞蟻IPO】螞蟻集團上市如箭在弦　現已進入上市輔導期

被指為史上最大規模IPO的螞蟻集團，自上月宣布啟動A+H股同步上市計劃以來，視場一直興致勃勃在期待。據悉螞蟻集團最快9月就會展開上市程序，現在亦已正式進入輔導期，中金公司和中信建投擔任螞蟻集團A股上市的輔導機構。

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螞蟻集團在中港兩地共集資300億美元（約2340億港元），有望超越阿拉伯國營石油公司沙地阿美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

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根據中證監披露的輔導備案公示文件，君瀚持有約71億股螞蟻集團股份，持股比例約29.86%，君澳持有約49.12億股螞蟻股份，持股比例約20.66%。馬雲為公司實際控制人。

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