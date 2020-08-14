【業績】永利澳門中期轉蝕39億

▲ 永利澳門上半年虧損39.2億元。

永利 （01128） 中期盈轉虧39.2億元，經營收益按年跌79.2%至39.7億元，其中娛樂場收益按年減81.8%至29.8億元，每股虧損0.76元。

永利指，收入大減主要是因新冠肺炎疫情全球大流行，導致娛樂場暫停營運15天，以及因持續廣泛的旅遊限制、澳門及其他地區的各種檢疫隔離措施、中國政府暫停允許中國大陸居民到訪澳門的個人遊計劃及團體旅遊計劃而導致此後於業務量減少基礎上重開。

上半年貴賓賭枱收益按年跌85.4%至17.2億元；貴賓賭枱轉碼總數減少78%至784.1億元。中場賭枱收益按年減少77.8%至20.2億元。角子機收益按年減少79.3%至2.9億元；角子機投注總額減少75.6%至69.4億元。

另外，非娛樂場收益淨額（包括客房、餐飲以及零售及其他收益）按年減少63.3%至9.9 億港元，佔經營收益總額的24.9%。

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編輯：陳華