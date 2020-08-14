【新興市場危機】土耳其里拉再創新低 央行收緊幣策亦無用

▲ 土耳其里拉跌勢未止，或醞釀新一輪新興市場貨幣危機。

土耳其出現貨幣危機，該國貨幣里拉陷瘋狂貶值。周五（14日）里拉兌每美元低見7.3826，再創歷史新低。貨幣大幅貶值反映了央行捍衞匯率失敗，及總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政策失誤。

土耳其貨幣危機始於2018年，起因是該國經常帳收支赤字及外幣債務龐大，觸發其貨幣大幅貶值。於2018年初土耳其里拉兌每美元為3.7555，意味着兩年時間里拉貶值了一半。

去年7月，埃爾多安開除了不願減息的土耳其央行行長切廷卡亞（Murat Cetinkaya），並由副行長烏伊薩爾接任。埃爾多安當時主張以減息拯救國家經濟。其後，土耳其央行改以沽售美元來穩定匯率，一度使里拉趨於穩定。然而，新冠肺炎疫情爆發後，土耳其里拉再度急劇貶值。

國內外匯儲備減少，加上外債增加，令里拉跌勢難止，土耳其當局亦不得不收窄貨幣政策。此前，土耳其央行一度將隔夜拆息升至逾1000%，以阻止沽空活動。然而，這亦無阻里拉繼續下滑。

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編輯︰侯景成