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【美股分析】高盛：美股有更大上漲空間　標指有望上3600點

股樓投資 23:41 2020/08/14

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美國經濟逐步重啓，再加上新冠病毒疫苗有望面世，高盛分析師認為，美股未來或有更大的上漲空間。

高盛策略師Dominic Wilson和Vickie Chang周四（13日）在報告中指出，標普500指數的隱含水平可能在3600點以上，即較目前仍有逾6%的上漲空間。如果美國經濟增長以樂觀情境進行，實際孳息率料將走高，進一步的樂觀情緒推動代表預期通脹水平的盈虧平衡通脹率(break-even rates)上升，名義孳息率卻沒有顯著上升，那麼實際孳息率就會下降。

該行續指，市場消化美國增長前景，價格仍有上漲空間，特別是考慮到早期疫苗前景的改善。雖然實際孳息率的上升可能會拖累股票回報，但只要它受到市場周期性觀點升級的推動，那麼周期性前景的改善將主導實際孳息率上升的影響，並推動股票市場走高。

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撰文 : 李勝男

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