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【筍盤推介】 屋苑設會所仲連商場岩哂一家大細 裝修企理2房只賣5百萬頭

股樓投資 09:00 2020/08/15

分享：

本港疫情近日暫趨穩定，部分準買家開始出動睇樓，市場氣氛漸回暖。相信市場上的筍價盤將買少見少。以下介紹的粉嶺帝庭軒2房放盤，業主叫價530萬元，最吸引之處是單位附設簡單裝修，買家購入後不需花上太多費用裝修單位。屋苑也設大型會所，基座也設購物商場，適合一家大小居住。而該單位的銀行估值約542萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車或換樓人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 粉嶺帝庭軒1期3座低層E室 (物業編號: M300259604)
實用面積： 419平方呎
間隔： 2房
叫價： 530萬元
賣點：
  • 粉嶺區內指標私樓屋苑
  • 新淨2房 裝修企理
  • 間隔方正實用，擁長方形大廳
  • 單位無玄關及走廊位
  • 屋苑設約9萬方呎會所，各式動靜設施俱備
  • 基座有商場，生活便利
  • 叫價較同屋苑呎價平約1.1%
  • 放盤價較銀行估價平約12萬元

相關文章:【劈租成交】北角超豪宅海璇連錄低價成交 呎租急跌2成 專業人士豪付1年租金26.4萬進駐1房


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/3anmfcW


以下為單位相片:

帝庭軒為粉嶺區內知名私人屋苑

 

主人房也設大窗

相關文章:【樓市現象】點樣令業主賣平啲? 首置客表誠意帶票洽購君滙港 獲再減80萬

客廳間隔四正，方便擺放傢俱

 

相關文章:【業主沽樓】長情業主齊沽貨 賺多層樓落袋 美孚業主長揸單位46年大賺81倍

另一個房間設轉角大窗，業主利用窗台位置裝上工作枱

 相關文章:【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入

廚房空間較小，但足夠放置洗衣機及雪櫃

 

相關文章:【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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帝庭軒 放盤 估價 商場 疫情

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