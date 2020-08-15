【筍盤推介】 屋苑設會所仲連商場岩哂一家大細 裝修企理2房只賣5百萬頭

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【胡言食語@iM網欄】時令靚海鮮 金東大蜑家私房菜
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本港疫情近日暫趨穩定，部分準買家開始出動睇樓，市場氣氛漸回暖。相信市場上的筍價盤將買少見少。以下介紹的粉嶺帝庭軒2房放盤，業主叫價530萬元，最吸引之處是單位附設簡單裝修，買家購入後不需花上太多費用裝修單位。屋苑也設大型會所，基座也設購物商場，適合一家大小居住。而該單位的銀行估值約542萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車或換樓人士。
放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|粉嶺帝庭軒1期3座低層E室 (物業編號: M300259604)
|實用面積：
|419平方呎
|間隔：
|2房
|叫價：
|530萬元
|賣點：
|
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以下為單位相片:
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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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