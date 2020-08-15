【筍盤推介】 屋苑設會所仲連商場岩哂一家大細 裝修企理2房只賣5百萬頭

本港疫情近日暫趨穩定，部分準買家開始出動睇樓，市場氣氛漸回暖。相信市場上的筍價盤將買少見少。以下介紹的粉嶺帝庭軒2房放盤，業主叫價530萬元，最吸引之處是單位附設簡單裝修，買家購入後不需花上太多費用裝修單位。屋苑也設大型會所，基座也設購物商場，適合一家大小居住。而該單位的銀行估值約542萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合上車或換樓人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 粉嶺帝庭軒1期3座低層E室 (物業編號: M300259604) 實用面積： 419平方呎 間隔： 2房 叫價： 530萬元 賣點： 粉嶺區內指標私樓屋苑

新淨2房 裝修企理

間隔方正實用，擁長方形大廳

單位無玄關及走廊位

屋苑設約9萬方呎會所，各式動靜設施俱備

基座有商場，生活便利

叫價較同屋苑呎價平約1.1%

放盤價較銀行估價平約12萬元

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以下為單位相片:

▲ 帝庭軒為粉嶺區內知名私人屋苑

▲ 主人房也設大窗

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▲ 客廳間隔四正，方便擺放傢俱

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▲ 另一個房間設轉角大窗，業主利用窗台位置裝上工作枱

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▲ 廚房空間較小，但足夠放置洗衣機及雪櫃

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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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