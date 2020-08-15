【港股追蹤】WeChat禁令因禍得福？　QQ美國下載量急升2倍

特朗普政禁止騰訊（00700）旗下通訊軟件微信（WeChat），影響有多大仍未知。不過，根據應用程式App市場研究機構Sensor Tower數據，騰訊旗下另一款通訊軟件QQ、以及加密聊天軟件Signal，美國近日下載量大增。

Sensor Tower數據反映，WeChat的下載量都有增長，估計是美國用戶希望趕在禁令生效前下載WeChat。WeChat 6天平均下載量，較美國上周四宣布禁令前一周增加了41%。

至於其他通訊軟件下載量亦暴增，Signal在美國和中國的應用商品下載量分別跳增了30%和90%。騰訊擁有的另一個聊天工具QQ，在美國的下載量增加了兩倍。

QQ是一款「老牌」聊天軟件，第一個版本早在1999年已推出，歷史悠久亦成為騰訊的象徵。不過去年有統計平台公布，微信以10億用戶數穩居榜首，支付寶6.07億用戶數排在第二，QQ用戶數仍有多達6億、直逼支付寶，排在榜單的第三名。

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