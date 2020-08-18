【善聞拾慧@iM網欄】如何跨越「數碼鴻溝」- 基層學生需要更大支援

疫情下，遙距學習變成了常態，也拉闊了本來的「數碼鴻溝」(Digital Divide) 。數碼鴻溝是指社會上不同階級背景、性別、經濟環境、居住環境的人，在使用資訊科技上的機會和能力上的差異。在疫情下，使用電腦學習變成常態，不同階層的學童的學習進度差異就變得更大。

記得以前在中電工作的時侯，曾經負責當年一個大型的慈善項目，為低收入家庭送上電器。當時走訪了數百戶家庭，有不少劏房戶，環境非常狹窄，有的飯桌、書桌、睡床都在同一個地方。可以想像的是，小朋友在這樣的環境下長大和學習有多困難。更甚的是，在疫情下，本來可以到自修室、麥當勞溫習，但現在也變得不太可能。

一場突如其來的疫情，帶來的是挑戰，也是機遇。未來教育的成效，將會更加取決於線上線下的資源整合運用，不再單純是老師教的好不好，學生夠不夠聰明的問題，而是學習資源能否到位的問題。

足夠的配套支援，是基層進入數碼化世界的入場券，外國就有不少機構專注解決這個重要的社會問題，致力於加速貧窮地區的數碼化改革。例如外國組織 INCO，就一直致力為貧窮地區，提供更多數碼學習機會，透過籌集捐款，支持基層學生擁有基本的網絡配備，並成立計劃和舉辦研討會，探討貧窮地區數碼化，在本地培育更多同路人，授人以漁。

不過，無論科技怎樣轉變，最重要的還是人與人之間的交流與學習，而如何能夠收窄「數碼鴻溝」，讓不同背景、出身的學生都能夠有效學習，則始終是我們未來需要深思和解決的問題。

作者_張樂芹簡介： 社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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