【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨

二手減價潮持續，銀碼較大的住宅，樓價跌幅更大，近日市場連錄多宗「屋仔」的劈價成交，每宗的減價幅度達數百萬元，其中西貢區連錄兩宗洋房減價數百萬成交，其中匡湖居業主大劈340萬元，才成功將物業沽出。

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美聯物業分行營業經理林莊姿表示，該行近日促成西貢匡湖居臨海洋房之買賣個案，成交價4,460萬元，較原叫價調減340萬元。成交單位為匡湖居4期K段雙號屋，實用面積1,942方呎，屬4房間隔，望開揚臨海景緻，由於居住環境優質，吸引用家承接，據悉，單位原放盤叫價4,800萬元，因應市況逆轉，決定降價沽售，最終調減340萬元，成交價4,460萬元，減幅7%，折合實用呎價22,966元。

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此外，西貢清水灣山莊雙號屋也錄減價達212萬元的成交，中原地產副區域營業董事陳沛堯表示，分行最新促成西貢清水灣山莊雙號屋交投，實用面積1250平方呎，附約800呎花園。業主最初開價1,800萬元，減價約212萬元，以1,588萬元成交，折合實用呎價12,704元。

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陳沛堯指，新買家為外區換樓客，鍾情屋苑低密度居住環境，睇樓約兩星期，見外籍業主提供較大議價空間，即決定入市自用。據了解，原業主於2008年以970萬元購入該址，持貨12年，是次轉手賬面獲利618萬元離場。

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而大埔區大型洋房項目康樂園也錄累減262萬元的成交，中原地產區域營業經理吳啟業表示，大埔康樂園17街雙號屋，單位實用面積1,180平方呎，開價約2,200萬元，累減約262萬元，日前以1,938萬元沽，實用平均呎價16,424元。



吳啟業指，新買家為用家，鍾情屋苑獨立屋環境，感單位價錢合理而購入自住。原業主則於2012年以1390萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手賬面獲利約548萬元離場，單位升值約39.4%。

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