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【疫市商機】手套女王創抗疫用品　冀推動可持續、科技進步

科技 17:30 2020/08/15

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有香港「手套女王」之稱的林曉盈（Juliana）分享最近於疫市開創時尚生活品牌InnoTier，全賴各地團隊都願意付出、對行業充滿熱誠，日以繼夜工作並盡快將抗疫產品推出市場。

有香港「手套女王」之稱的林曉盈（Juliana）最近於疫市開創新品牌InnoTier，主攻以科技、環保元素融合的各種時尚生活產品。Juliana表示，疫情令市民的衞生意識提高，同時更關注健康產業及可持續發展等議題，形容在疫市創新品牌是有危便有機。

她認為消費者的購買慾已大不如前，例如一件衣服除了要美觀，還需要具有創新元素：

自己都是消費者，如果單單是一件靚衫，未必能夠吸引我；但是一件靚衫還可以有衞生保健元素，我就一定會考慮。

她留意到，許多消費者自疫情爆發以來減少外出，加上目前經濟條件下更加審慎購物，在選購產品時都較關注標榜健康、高效能的環保衞生產品，所以藉此開拓疫市商機。

她接受專訪時指出，自年初至今已投入7位數字資金生產，其中在上月下旬就針對用戶在疫情下的日常需要，推出了一系列可重用口罩、手套、UVC消毒袋及消毒衣物袋。

冀夥「膽大」本地科企、大學團隊合作

品牌總部目前設於香港，有來自英國的研發專利技術團隊、美國商業合作夥伴的物料供應，以及設於亞洲地區包括中國及越南的製造基地。而談及是次選址香港做總部而非其他地方，她就直言：

因為我是香港人，希望將融合了創新科技的產品都首先帶到我熱愛的這片土地，並以推動可持續和科技進步為目標，而非純粹開拓一個新品牌。

雖然目前R&D在海外，但她有意尋找「膽大」本地的科企、大學團隊合作：「明白到彼此的資源有限，所以希望做到Collaboration（合作），不局限於單向形式，亦可以藉此提供如新職位、實習崗位。」

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團隊對產品要求高 要切合UX、UI

她又提到，是次成功於短短數月創立品牌，全賴各地團隊都願意付出、對行業充滿熱誠，上下一心，盡快將抗疫產品推出市場。她笑稱：

團隊的DNA好變態，不止香港團隊，就連內地、越南，他們都未到7時就開工做到晚上11時，還要持續兩、三個月。大家甚至說笑指，如果有星期八更好。

雖說將科技結合環保是一個新機遇，但她指出，在執行上要達到兩大元素，包括易用、實用，要做到並不容易。團隊對產品的要求方面，既要合乎國際標準，又要做到切合UX（用戶體驗）及UI（使用者介面）的設計。

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要易用實用 口罩至少製60款

她分享，單在研發可重用口罩「InnoShield」期間，就起碼製造了60個款式，在顏色、布料等方面均有不同，並進行內部測試，並且要取得資格認證。

此外，在研發產品時發揮「工廠妹」經驗，兼擁有多年的供應鏈夥伴、海外研究和開發（R&D）團隊等的「DNA」，令產品落地。下階段擬陸續拓展市場至美國、歐洲、英國、東南亞等地，「目前已取得大部分地方的認證，符合資格進軍海外市場。」

在R&D研發方面，未來會繼續以數據融合可持續發展、新技術的目標，繼續改善及推出新產品，擴大Product Line（產品綫）。

另考慮夥拍不同行業如航空、旅遊、時裝界，以合作品牌（Co-Branding）形式推廣產品。

她認為，未來民眾在到海外旅遊時，將會更加關注使用消毒、抗菌的產品來保障自己，所以令其當中有潛在的合作機會。

記者：張寶燕 

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