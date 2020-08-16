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【大行點睇】大和睇好網易見180元　不過是靠集團的非遊戲業務

股樓投資 00:43 2020/08/16

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大和在網易(09999)業績後發表報告，睇好集團可見180元，不過就不是靠網易主攻的遊戲業務，反而是睇好網易非遊戲業務帶動股價向上。

報告指出，網易為內地第二大網上遊戲開發商，擁有強勁遊戲發展及變現能力，現時約有一成收入來自海外，主要來自日本，當地增長主要靠遊戲《鋒迴路轉》帶動。

大和亦稱，網易進軍雲音樂及網上教學，雖然現仍錄得虧損，但業務用戶參與度及變能力持續改善。隨著規模效益，預料非遊戲業務有望成為亮點。

該行估計，網易今明兩年每股盈利有望達到5.68和5.95元人民幣，按年升22.5%和4.8%，首予「買入」評級，目標價為180元。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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