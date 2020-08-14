白俄羅斯總統否認逃亡海外 反對派再號召示威

白俄羅斯大選被質疑選舉舞弊，引發連日示威，政府承受巨大國際壓力。白俄羅斯內政部決定釋放所有被捕的示威者，部長更向示威者道歉。政府態度突然軟化，有傳總統盧卡申科逃亡海外，但他其後否認。

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白俄羅斯有些自稱「消息靈通」人士指稱，總統已離開國家，如今在國外。加上當局對示威者態度趨於軟化，令總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）流亡海外的傳言一度甚囂塵上。

不過，盧卡申科周五出席一個工作會議，打破他流亡海外的傳聞。他表示：「首先，我還活著，不是身在國外……我們在今日，8月14日開會，討論建造業的事務。」

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身在立陶宛的反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在YouTube發布影片，呼籲再次舉行和平示威，又敦促支持者參與網上聯署，要求為總統大選重新點票。

歐盟即將於周五召開外長緊急會議，商討是否制裁白俄羅斯。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter指，歐盟需要額外制裁，對付白俄羅斯那些損害民主價值、侵犯人權的人。她稱，有信心外長會議將討論，如何展示歐盟對白俄羅斯人民自由和民主權利的強烈支持。

德國總理默克爾（Angela Merkel）較早前則要求白俄羅斯當局，無條件和立即釋放被捕的示威者。

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責任編輯：陳啟賢

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