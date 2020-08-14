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【藍籌業績】金沙中國中期盈轉虧55.5億

分析 20:49 2020/08/14

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金沙中國上半年轉虧55.5億元。

金沙中國 （01928） 上半年盈轉虧，錄得虧損55.5億元，淨收益按年大跌81%至65.7億元，經調整物業EBITDA虧損19億元。集團指，由於新冠肺炎疫情全球大流行，嚴重影響全部營運分部及業務類別，以致經營業績及來自經營業務的現金流量大幅下跌。

金沙中國表示，全部業務類別的淨收益減少，主要因疫情而實施的旅遊限制，導致訪客大幅減少。

上半年娛樂場淨收益按年跌82.6%至6.25美元，所有博彩產品的下注額因疫情而減少。

客房收益按年減少80.5%至7100萬美元，主要因疫情令需求減少。

購物中心收益按年減少58.8%至9900萬美元，由於為應對疫情，公司授予購物中心租戶租金優惠1.35億美元。

餐飲收益按年減少82.5%至2700萬美元，因疫情導致物業訪客減少。會議、渡輪、零售及其他收益按年元減少79%至1.24億美元，因渡輪業務收益減少。

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