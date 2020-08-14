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【耳機故事】三星Galaxy Buds Live採蠶豆形狀　破格設計有何原因？

科技 21:00 2020/08/14

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三星全新耳機Galaxy Buds Live的設計團隊，分享了開發過程的點滴。

三星（Samsung）耳機Galaxy Buds Live將於28日發售，定價為1498港元。是次Galaxy Buds Live以全新面貌登場，如同蠶豆般的渾圓耳機造型，採用耳塞式設計。此破格風格引來粉絲熱議，開發Galaxy Buds Live的設計團隊，就分享了開發過程的點滴。

全新Galaxy Buds Live導入多項音效技術，包括首次加入主動降噪功能，可降低高達97%的低頻噪聲，並增加透氣孔構造降低閉塞感，利於長時間配戴。三星花了兩年時間才把Buds Live推出市場，設計師Youngsang Jang稱，整個過程共開發了80個耳塞RP（快速原型），以調整產品的最佳尺寸、形狀和規格，「即使是最小差異，舒適度也會產生巨大變化。」

Samsung圖片

Tommy Choi補充，最艱難是設定舒適度標準。「即使只有20%測試者說耳塞不舒服，團隊亦要進行修改，務求使所有人滿意，多達2000人曾接受測試。」

Samsung圖片

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三星推出的耳塞盒一向是橢圓形，而Galaxy Buds Live盒是方形，帶有圓形邊框。Youngsang Jang解釋形狀變化的原因時，指全新耳機外表閃亮，看起來有珠寶的感覺，故將耳塞盒設計成正方形，就如珠寶盒一樣。而尺寸和形狀均可輕鬆地放入口袋中或握在手中，並預留空間予更大的電池容量，充電後提供長達21小時的聆聽時間。

Samsung圖片

在材料方面，為減少塑料垃圾對環境的影響，Galaxy Buds Live使用了20%消費後材料（PCM）製成。

責任編輯：姚慧儀

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