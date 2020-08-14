【恒指換馬】有隻老牌藍籌　最新指數比重僅得0.2%?（附重磅藍籌比重表）

恒指公司傍晚公布恒生指數最新季檢結果，最終大熱門阿里巴巴（09988）順利入圍，市場傳出有機會入選的小米（01810）亦成功染藍，另外黑馬藥明生物（02269）亦上榜。美團點評（03690）雖然成功納入國指，卻爆冷不入圍恒指。

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恒指公司同時亦調整各成分股在恒生指數中的最新比重，由於比重上限為10%，故友邦保險（01299）及騰訊控股（00700），比重會分別由現時10.42%和11.48%，調整至9.96%及10%。

近月股價低處未算低的滙豐控股（00005），佔指數成重則由8.86%，大幅下降至8.14%，以往與友邦及騰訊三頭馬車主導恒指的局面，未來將會有所轉變。

50隻成分股中，有21隻股份佔指數比重不足1%，當中佔比最低的為太古A（00019），僅0.23%，股份本來為今次檢討中，被剔出指數的大熱門，現時未被踢走，但以市值及比重計，均是藍籌股中較低的一隻，下次檢討時，形勢仍岌岌可危。

藍籌股佔恒指比重最高10隻股份:

股份 比重（%） 騰訊控股（00700） 10 友邦保險（01299） 9.96 滙豐控股（00005） 8.14 建設銀行（00939） 6.97 中國平安（02318） 5.46 阿里巴巴（09988） 5 港交所（00388） 4.9 中移動（00941） 3.85 工商銀行（01398 3.79 小米集團（01810） 2.59