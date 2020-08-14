【恒指換馬】有隻老牌藍籌　最新指數比重僅得0.2%?（附重磅藍籌比重表）

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【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福 大升其目標價四成變身紅底股
恒指公司傍晚公布恒生指數最新季檢結果，最終大熱門阿里巴巴（09988）順利入圍，市場傳出有機會入選的小米（01810）亦成功染藍，另外黑馬藥明生物（02269）亦上榜。美團點評（03690）雖然成功納入國指，卻爆冷不入圍恒指。
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恒指公司同時亦調整各成分股在恒生指數中的最新比重，由於比重上限為10%，故友邦保險（01299）及騰訊控股（00700），比重會分別由現時10.42%和11.48%，調整至9.96%及10%。
近月股價低處未算低的滙豐控股（00005），佔指數成重則由8.86%，大幅下降至8.14%，以往與友邦及騰訊三頭馬車主導恒指的局面，未來將會有所轉變。
50隻成分股中，有21隻股份佔指數比重不足1%，當中佔比最低的為太古A（00019），僅0.23%，股份本來為今次檢討中，被剔出指數的大熱門，現時未被踢走，但以市值及比重計，均是藍籌股中較低的一隻，下次檢討時，形勢仍岌岌可危。
藍籌股佔恒指比重最高10隻股份:
|股份
|比重（%）
|騰訊控股（00700）
|10
|友邦保險（01299）
|9.96
|滙豐控股（00005）
|8.14
|建設銀行（00939）
|6.97
|中國平安（02318）
|5.46
|阿里巴巴（09988）
|5
|港交所（00388）
|4.9
|中移動（00941）
|3.85
|工商銀行（01398
|3.79
|小米集團（01810）
|2.59
撰文 : 葉志偉