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奧地利「世界最美小鎮」逼爆本地客 居民感驚喜

環球社會熱點 20:25 2020/08/14

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歐洲多國縱已陸續解封，但很多旅遊勝地仍是空無一人。被譽為「世界最美小鎮」的奧地利哈爾施塔特（Hallstatt）竟迎來旅遊旺季，回復疫情前的光景。不過，哈爾施塔特的遊客不再是來自世界各地，而是以本地人為主。當地做遊客生意的居民叫好，因本地客逗留時間較長，平均消費也較高。

奧地利5月開始解封，酒店和餐廳陸續恢復營業，到訪哈爾施塔特的遊客源源不絕。服裝店Das Dirndl aus Hallstatt店主席爾歇（Rebecca Schilcher）形容，就似所有奧地利人都到訪哈爾施塔特一樣，令她感到非常驚喜。

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達克斯坦（Dachstein Salzkammergut）地區旅遊委員主席Christian Schirlbauer指，在過去幾年，哈爾施塔特的亞洲和國際旅客居多，「現在他們走了，很多奧地利人都說，現在我有時間，也有機會，以奧地利人的身份來這裡度假」。

哈爾施塔特的人口只有780人，在全國爆疫前，去年每天接待多達1萬名遊客，經常見到旅遊巴出出入入小鎮。人滿為患，為小鎮帶來不同污染，當地官員去年已同意採取措施，限制訪客人數。

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責任編輯：鄧燕君

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