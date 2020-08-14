【法律迷思】增加產假年底前實施

《2020年僱傭（修訂）條例》已於2020年7月刊憲，預期將於本年年底生效。生效後香港的在職女性將可享有增加的法定產假福利。

女性僱員: 增加4星期產假

香港現時有俗稱「前4後6」的10星期法定產假，少於政府公務員、內地和部分海外國家。隨着社會不斷進步，僱員愈來愈着重婦女權益，有見於此，《2020年僱傭（修訂）條例》將《僱傭條例》（香港法例第57章）下的「法定產假」(Statutory Maternity Leave) 由10星期增加4星期至14星期。合資格的女性僱員可以在原有的10星期產假之後，連續放取額外的4星期延長假。

男性僱員: 延長放取侍產假

至於合資格男性僱員，他們可放取的5日「法定侍產假」(Statutory Paternity Leave)期限，也相應地延長至14星期，他們可由嬰兒預產期前4星期，至實際生產日期後14星期內，任何時間放取其5日侍產假。

法定產假薪酬

僱主須就延長產假支付額外的「法定產假薪酬」。額外的「法定產假薪酬」會維持以現時法定產假薪酬的比率計算（即僱員平均每日工資的五分之四）。對於部分僱主，尤其中小型企業，加長4星期的產假難免會對業務造成一定影響，政府因此提議以實報實銷方式，向僱主補貼該新增的4星期產假薪酬。



政府原建議向每名僱員補貼最多約36,000元產假薪酬，經考慮後政府提出修正，將補貼上限提高至港幣80,000元。

產前檢查疾病津貼

以往接受產前檢查時，部份懷孕僱員可能會向醫生申請「到診證明書」作為向僱主申請病假之用。儘管部分僱主會接受懷孕僱員提供的到診證明書來審批病假；但有些僱主則只接受僱員提供的病假證明書。

在新法例生效下，除了以往的「病假證明書」(Sick Leave Certificate)外，由註冊醫生(或註冊中醫)簽發的「到診證明書」(Certificate of Attendance)，亦會獲接納為懷孕僱員在接受產前檢查獲得「疾病津貼」的證明文件。

更新「流產」定義

除上述各項外，《2020年僱傭（修訂）條例》將以往的「流產」(Miscarriage)定義，由28星期縮短至24星期。因此，假如女性懷孕僱員在懷孕24星期(或之後)產下不能存活的嬰兒，在符合《僱傭條例》其他條件的情況下，該名女性僱員亦將有權獲得產假。

法律後果

僱主如未能給予合資格懷孕僱員「法定產假」、支付「法定產假薪酬」或疾病津貼，可能會被檢控。一經定罪，可被判罰款港幣50,000元。僱主宜密切留意最新發展，並為修訂其現有產假政策作好準備。

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