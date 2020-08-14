  • 30°C
香港時間 : 2020814日 (五) 21:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【法律迷思】增加產假年底前實施

名人薈萃 20:23 2020/08/14

分享：

《2020年僱傭（修訂）條例》已於2020年7月刊憲，預期將於本年年底生效。生效後香港的在職女性將可享有增加的法定產假福利。

女性僱員: 增加4星期產假

香港現時有俗稱「前4後6」的10星期法定產假，少於政府公務員、內地和部分海外國家。隨着社會不斷進步，僱員愈來愈着重婦女權益，有見於此，《2020年僱傭（修訂）條例》將《僱傭條例》（香港法例第57章）下的「法定產假」(Statutory Maternity Leave) 由10星期增加4星期至14星期。合資格的女性僱員可以在原有的10星期產假之後，連續放取額外的4星期延長假。

男性僱員: 延長放取侍產假

至於合資格男性僱員，他們可放取的5日「法定侍產假」(Statutory Paternity Leave)期限，也相應地延長至14星期，他們可由嬰兒預產期前4星期，至實際生產日期後14星期內，任何時間放取其5日侍產假。

法定產假薪酬

僱主須就延長產假支付額外的「法定產假薪酬」。額外的「法定產假薪酬」會維持以現時法定產假薪酬的比率計算（即僱員平均每日工資的五分之四）。對於部分僱主，尤其中小型企業，加長4星期的產假難免會對業務造成一定影響，政府因此提議以實報實銷方式，向僱主補貼該新增的4星期產假薪酬。

政府原建議向每名僱員補貼最多約36,000元產假薪酬，經考慮後政府提出修正，將補貼上限提高至港幣80,000元。

產前檢查疾病津貼

以往接受產前檢查時，部份懷孕僱員可能會向醫生申請「到診證明書」作為向僱主申請病假之用。儘管部分僱主會接受懷孕僱員提供的到診證明書來審批病假；但有些僱主則只接受僱員提供的病假證明書。

在新法例生效下，除了以往的「病假證明書」(Sick Leave Certificate)外，由註冊醫生(或註冊中醫)簽發的「到診證明書」(Certificate of Attendance)，亦會獲接納為懷孕僱員在接受產前檢查獲得「疾病津貼」的證明文件。

更新「流產」定義

除上述各項外，《2020年僱傭（修訂）條例》將以往的「流產」(Miscarriage)定義，由28星期縮短至24星期。因此，假如女性懷孕僱員在懷孕24星期(或之後)產下不能存活的嬰兒，在符合《僱傭條例》其他條件的情況下，該名女性僱員亦將有權獲得產假。

法律後果

僱主如未能給予合資格懷孕僱員「法定產假」、支付「法定產假薪酬」或疾病津貼，可能會被檢控。一經定罪，可被判罰款港幣50,000元。僱主宜密切留意最新發展，並為修訂其現有產假政策作好準備。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 蘇文傑律師（Albert So） 客席法學教授、香港調解仲裁中心主席、財富承傳策劃協會主席、Old Bailey & Associates 首席法律顧問

欄名 : 法侓迷思

上一篇文章

【恒指換馬】有隻老牌藍籌　最新指數比重僅得0.2%?（附重磅藍籌比重表）

下一篇文章

【iBond消息】iBond 2020蓄勢待發　市場預計最高回報率1.7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉
【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入