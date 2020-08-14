Google 利用 Android 平台 建立全球最大地震預報系統

Google公布將與Android 合作，利用平台協助偵測地震，目標打造全球最大地震預報系統，提早發出地震警示，讓民眾爭取時間作適切措施。

第一階段，Google 與美國地質調查局，以及加州州長緊急服務辦公室合作，經ShakeAlert 系統建立地震警報連線。 ShakeAlert系統由超過700個地震儀組成。Google先收集地震訊息，再發送至早前已登記的加洲 Android 用戶。

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Google 在第二階段會再利用 Android 系統於全球手機內置的動態感應器，偵測疑似地震狀況，再將相關資訊和地理位置，以匿名方式傳送到Google伺服器，再經由 Google 比對分析，判斷是否有地震正在發生。

若果偵測到將有地震發生，Google將能更準確標示發生地震位置，為地震帶人士提供準確快速資訊，民眾將能就此爭取更多時間保命。目前系統只支援加洲用戶， Google 預計此計劃將推廣至全球其他地方。

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Android工程師表示，系統能收集人們感受不到的數據，而且成本比傳統地震儀低，對地震有更準確的預測。

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