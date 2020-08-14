【iBond消息】iBond 2020蓄勢待發　市場預計最高回報率1.7厘

消息指金管局今日與券商舉行簡報會，講解發行新一批iBond的詳情。

據指，新一批發售的iBond年期為3年，每手1萬元，每半年派息一次，派息跟本地通脹率掛鉤，設有保證利率，市民可以透過銀行及券商等途徑認購。對於有關傳聞，金管局回應媒體查詢時指現正進行前期準備工作，有關iBond推出的時間及其他細節尚待落實。

不過，市場已熱熾關注，且憧憬今年iBond 2020的發行額約100億元，有經濟師預計，過去半年通脹率錄得1.7%，參考市面1年期定存息最高僅1厘，料iBond最高回報或達到1.7厘。

何解突然會提起iBond，其實是財政司司長陳茂波在今年《財政預算案》中宣布，今年計劃再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及繼續發行銀色債券，兩者總計發行額將不少於130億元。

金管局表示，當準備工作完成後，會適時作出相關公布。

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