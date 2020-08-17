【全球暖化】海洋溫度上升　將來會無魚食？

澳洲阿德萊德大學研究發現，海洋溫度上升和二氧化碳的變化減少了某些物種的數量並促進了藻類的生長，長此下去或會徹底改變海洋的食物網（Food webs）。

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阿德萊德大學的研究人員在12個1,800升水箱中重建了一個海洋棲息地，然後分開4組，改變其的溫度和二氧化碳。每個水箱放置了澳洲當地的魚類和螃蟹，由大海收集的海帶、甲殼類動物，以及岩石、沙和沈積物中的多種細菌。

研究發現，水箱內的水升溫及含有更高濃度的二氧化碳之後，岩石會長滿草皮藻類，而沙質底部的粘液藻類亦增加了。這些藻類被證實對某些海洋物種有毒。

2011年，西澳的一次海洋熱浪使海水溫度升高了攝氏2度以上，持續了約10週，令當地的海帶消失。海帶是塑造當地海洋生態系統的重要組成部分，惟5年後的一項研究發現，當地的海帶並沒有恢復過來。

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責任編輯：梁翠麗