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Airbnb出新規條　限制部分國家未滿25歲者租用住宅

環球政經 08:17 2020/08/17

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Airbnb於周五（14日）宣布，限制英國、西班牙及法國等國家未滿25歲人士租用整棟住宅，以減低未經許可的派對及確保安全。

綜合外媒報道，由於自去年起，Airbnb有租戶因舉辦派對，對附近居民造成滋擾，再加上新冠肺炎疫情下，各國都實施社交距離等措施的因素下，而促使公司實行該項決定。

其他文章：重回租碟煲戲歲月 Blockbuster 聯乘 AirBnb 推限時住宿客房

Airbnb先於英國、西班牙及法國落實該限制，以測試反應。該規例列明，未滿25歲而且未有三個正面評價的用戶，將不能租用該地整個住屋。而獲得至少有3個正評、沒有負評又或是有長期租屋的用戶則不受影響，所有用戶均可透過平台訂住私人房間或酒店。

Airbnb表示，是次規條旨在尤許年輕人訂住房屋的情況下，保護當地社區居住的人士。

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責任編輯：黎淑雯

Airbnb 西班牙 英國 法國 保安 疫情 酒店 新冠肺炎疫情

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