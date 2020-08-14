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【負油價】芝商所捨棄Bachelier定價模型 改回負油價前

即市財經 19:35 2020/08/14

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油價曾於4月份錄得史無前例的負數。

紐約期油於4月20日份出現歷史上首次的「負油價」。在4月中旬，即負油價出現之前，芝商所（CME）曾測試系統機制，並容許負價結算出現；並4月21日，負油價出現之後將定價模型轉為Bachelier模型，以適應以負數進行結算。而據芝商所最新公告，其將於8月31日重新將定價模型轉為原來的Whaley或Black 76模型。

本次更換定價模型涉及期油、氣油期貨等多種合約。今年4月初，芝商所發布公告，表示正在測試系統，以容許期貨價格跌至負數。4月21日，芝商所正式把期權的定價和估值模型改變成「Bachelier期權定價模型」，來適應期貨的負價格。

外媒分析認為，芝商所將定價模型重新替換至負價格出現之前，或是為了緩解市場對未來再度出現負油價的擔憂。

相關文章︰【不止負油價】歐洲「負電價」竟是常態？德國首季128小時負電價

【負油價】史詩級急瀉過後　新加坡銀行：不排除再見負油價

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編輯︰侯景成

 

期權 期貨 紐約期油

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