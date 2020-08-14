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【疫市筍盤】首期50萬有找　上車客疫市尋寶

股樓投資 19:44 2020/08/14

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疫情持續肆虐，加上經濟轉差，政府更調低全年經濟預測至收縮6%至8%，部分業主看淡後市，紛紛減價賣樓，不少上車客趁機覓筍盤，專購400萬至500萬的細價樓。由於受惠新按保計劃，首期不用50萬元。

祥益地產黃文樂說，屯門盈豐園1座中層A室，實用面積390平方呎，上月底叫價480萬元放盤，終減價14萬元，以466萬元易手，實用呎價11,949元，屬市價成交。代理續說，盈豐園往返市區方便，樓下有不少食肆，社區配套又好，因此吸引不少外區客入市。

中原陳耀堂說，屯門樓價相宜，一直受上車客捧場，其中華都花園5座中層G室，實用面積404平方呎，剛減價28萬元，以470萬元易手，實用呎價11,634元。代理續說，買家為外區上車客，打算置業一段長時間，心儀市區物業，可惜追不上樓價升幅，故轉到屯門覓盤，見疫情肆虐，樓價普遍有商議空間，隨即把握機會入市。

若覺得屯門遠，沙田也有選擇。中原黎宗文說，沙田河畔花園B座低層08室，實用面積242平方呎，早前以465萬元易手，實用呎價19,215元。據了解，原業主於2014年以276萬元購入上址，現賬面賺189萬元，單位升值近七成。

市區方面，若不嫌細，也有樓價500萬元以下之選。香港置業胡耀才說，土瓜灣利．港灣18中層B室，實用面積215平方呎，原叫價480萬元放盤，終減價40萬元，以440萬元易手，低市價約5%。代理說，買家為單身客，心儀單位價錢合適，睇樓兩次，即拍板入市自住。

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撰文 : 黃卓賢

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