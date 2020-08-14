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【每日焦點】Google拒絕港府索取用戶數據要求　Epic Games怒告蘋果Google

科技 20:00 2020/08/14

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是日科技焦點，包括港人最關心的數據私隱問題，以及Epic Games訴訟風波。

是日科技焦點，包括港人最關心的數據私隱問題，Google率先表明反對港府提出的用戶數據相關請求。另Google亦捲入官非中，Google Play及App Store相繼因下架《要塞英雄》，而惹來Epic Games提控，裁決將影響兩間科技巨企的未來收益。

《港區國安法》於6月底生效後，各大科企包括Google、Facebook及Twitter等陸續表示，已暫停處理香港執法機構提出的用戶數據相關請求。據《華盛頓郵報》引述知情人士透露，Google將直接終止回應港府索取用戶數據要求。

Google昨（13日）通知香港警方，指示當局須透過與美國的《司法互助條約》（Mutual Legal Assistance Treaty）提出數據請求，其中需要透過請求美國司法部處理，或需要數星期甚至數月時間。有關過程將會變得更繁複，以及與中國待遇同等。

【港區國安法】外媒：Google終止香港政府索取用戶數據要求

遊戲開發商Epic Games向Google及蘋果提出訴訟，指控Google Play及App Store將旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架，涉嫌違反反壟斷法。

事緣Epic不滿兩個平台的抽佣過高，便繞過平台、自行在應用程式內建支付系統，而非經由Google Play或App Store來讓玩家購買遊戲點數，最高降價20%。惟做法不符合兩平台規定，《要塞英雄》被迫下架。Epic質疑Google、蘋果違反反壟斷法，又認為替代的支付系統，能為玩家提供新的付款選擇，亦能省下費用。

Epic Games控告蘋果Google　不滿遊戲《要塞英雄》遭商店下架

責任編輯：姚慧儀

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