【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普

▲ 近6成支持拜登的選民表示，會投票給拜登的最大原因是對方並非特朗普。

距離美國總統大選不足3個月，新冠肺炎疫情拖累美國總統特朗普的民望，近期多項民調顯示民主黨總統候選人拜登的支持度高於特朗普。皮尤研究中心的一項民調更指出，接近6成支持拜登的選民表示，會投票給拜登的最大原因是對方並非特朗普。

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皮尤研究中心（Pew Research Center）於上月27日至本月2日，對美國2,028名選民進行訪問。結果顯示，拜登（Joe Biden）的支持率達53%，而特朗普（Donald Trump）的支持率為45%，拜登領先特朗普約8個百分點。

民調顯示，有56%支持拜登的選民表示，會支持拜登只是因為對方「不是特朗普」（he’s not Trump），屬拜登支持者的主要考慮因素。其次有19%支持者是考慮拜登的領導才能及政績（leadership/performance），有13%支持者是考慮拜登的性格及氣質（personality and temperament）。

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至於支持特朗普的選民，有23%的人表示特朗普的領導才能和政績為主因，23%的人表示特朗普的政策立場為主因，只有19％的人指支持特朗普是因「他不是拜登」（he’s not Biden）。

拜登競選顧問的諮詢合伙人羅森（Hilary Rosen）接受政治新聞網站Politico訪問，指拜登的競選策略是避免頻繁舉行記者會或競選活動。羅森指出，拜登保持低調的目的，是希望讓「特朗普打倒自己」（Trump run against Trump），從而提高拜登的勝算。

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責任編輯：鄭錦玲