【玩鑽世界@iM網欄】買到「荀鑽」？——螢光白鑽

「高成色！高淨度！」這些鑽石宣傳簡介三不五時就出現在社交媒體，通常配以吸引眼球的鑽石相片。當年剛進社會工作，每每看到這些鑽石廣告總按捺不住引誘，食指像上了鏈一樣不由自主地在滑鼠上左按右按，這次亦不例外，廣告上寫著「高色白鑽，超荀價$39800一卡！」照片上的裸鑽像向我招手一樣，我二話不說拿起手邊的電話預約了時間決心要一睹這顆「超荀」白鑽的風采！

結果，敵不過店員高超的銷售技巧，我以當時兩個多月的薪金、抱著「執到荀貨」的心情帶走了這顆「荀鑽」。

就這樣，我擁有了人生第一顆白鑽。

▲ 「荀鑽」

一直珍而重之地把「荀鑽」收進了夾萬，直到進入了鑽石行業，某天同事間閒聊，我自豪地向大家介紹「荀鑽」，這時才發現原來「荀鑽」有很強的螢光反應！頓時晴天霹靂，心中大叫：「What?! 」終於明白「荀鑽」為什麼會「荀」了。

甚麼是螢光反應？

螢光反應（Fluorescence）是一項很重要卻經常被忽略的鑽石鑑定標準，雖然它不屬於4C（顏色Color、淨度Clarity、切割Cut、克拉Carat）之一，但是其中一項鑑定鑽石時必須顯示的國際標準。

鑽石的螢光是指鑽石在紫外光線照射下，發出的藍光或其他顏色可見光的現象，根據統計，大約35%的鑽石是有螢光的，即每三顆就有一粒顆帶有螢光反應。螢光需要在足夠強度的紫外光線下才能反映，正常來說普通光源下是不會看到的，然而，檢測螢光反應並非實驗室的專利，其實只要在較暗的環境使用紫外光燈照射已知道手上的鑽石是否螢光。

▲ 「荀鑽」的螢光程度強得像藍色小燈泡

鑽石可以呈現多種顏色的螢光，包括藍色、橙黄色、黄色、橙色、红色、白色和綠色，最常見的是藍色。

▲ 黃色螢光

類似於顏色、淨度、切割，螢光同樣地有等級之分：無（None）、弱（Faint）、中（Medium）、強（Strong）、很強（Very Strong）

▲ 螢光等級

螢光反應影響鑽石價值嗎？

對於螢光反應是否影響鑽石價格，就要先了解螢光反應會否影響鑽石外觀。理論上，螢光不影響鑽石的閃礫度及顏色等級；然而，實際上如鑽石帶有很強螢光，在普通光源下都能以肉眼看出輕微泛藍、呈現混濁、油狀外觀，俗稱Milky的狀態，鑽石會出現奶白顏色、朦朦朧朧、看起來霧狀，大大降低鑽石的清徹度和通透度，令鑽石失去原本的光彩，直接影響鑽石價格。

在顏色等級越高的鑽石上越能體現螢光對外觀及價格的影響，即越白的鑽石（D-G）若遇上很強的螢光，其霧狀及奶白的狀態越明顯，一般而言，螢光鑽石的價值會比沒有螢光的鑽石低5-20%，其價值下調幅度會隨著螢光的強弱改變，螢光反應越強，相應的價值越低，尤其影響其二手價值。

▲ 「荀鑽」在強光下呈現奶白、混濁

至於彩鑽則另作別論，彩鑽的價值主要及首要的條件取決於其顏色，若螢光能加強彩鑽顏色，反而會使其價值提升。

▲ 價值港幣一百萬，重20克拉的白色彩鑽《Muddy Moon》擁有很強（Very Strong）螢光，反而加強了白色效果，提升價值。

▲ 價值港幣一百萬，重20克拉的白色彩鑽《Muddy Moon》擁有很強（Very Strong）螢光，反而加強了白色效果，提升價值。

最後，建議如消費者購買白鑽時有意於日後轉售，考慮到二手市場的價值及接受程度，最好盡量避免選購螢光白鑽；即使購買，買家宜把有螢光的白鑽跟沒有螢光的白鑽放在一起比較。

▲ 有螢光的白鑽跟沒有螢光的白鑽放在一起

作者_莉雨晨簡介： 承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

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