【宏觀中國】客運量改善　國內航空業再起飛？

國內經濟逐步恢復,連航空業也有改善的苗頭。由不同航企的營運數據顯示,7月客運量均有不同程度的增長。

其他文章:【新煤礦】澳洲礦業巨頭計劃在洛磯山脈建造大型煤礦

根據東方航空(00670)公布,7月旅客運輸量較6月上升39.1%,客座率按月上升6.38個百分點,主要因公司推出了「周末隨心飛」的產品,刺激了客座率。

此外,吉祥航空7月的客運運力亦按月上升32.5%,國內旅客運輸量按年升42.3%,反映全國復工復產理想,以致國內航空需求得以恢復。

其他文章:【港股追蹤】業績唔差就當贏? 李寧帶旺行業股份

海通證券報告也指,航空需求回暖,7月日均航班量和客運量都出現環比回升,預計客座率明顯改善。據民航局數據,7月日均航班量按月上升10.4%,已回復至去年同期的7成水平,總旅客運輸量按月升20.4%,相當於去年同期的6成。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!