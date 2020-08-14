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【宏觀中國】客運量改善　國內航空業再起飛？

股樓投資 19:12 2020/08/14

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國內經濟逐步恢復，連航空業也有改善的苗頭。由不同航企的營運數據顯示，7月客運量均有不同程度的增長。

其他文章：【新煤礦】澳洲礦業巨頭計劃在洛磯山脈建造大型煤礦

根據東方航空（00670）公布，7月旅客運輸量較6月上升39.1%，客座率按月上升6.38個百分點，主要因公司推出了「周末隨心飛」的產品，刺激了客座率。

此外，吉祥航空7月的客運運力亦按月上升32.5%，國內旅客運輸量按年升42.3%，反映全國復工復產理想，以致國內航空需求得以恢復。

其他文章：【港股追蹤】業績唔差就當贏？　李寧帶旺行業股份

海通證券報告也指，航空需求回暖，7月日均航班量和客運量都出現環比回升，預計客座率明顯改善。據民航局數據，7月日均航班量按月上升10.4%，已回復至去年同期的7成水平，總旅客運輸量按月升20.4%，相當於去年同期的6成。

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撰文 : 林衛

客運量 中國 航空業 經濟

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