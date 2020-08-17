【公關大娜移@iM網欄】是愛情啊！要好好經營！

潘帥（潘瑋柏）失驚無神宣布與內地至靚空姐宣云閃婚，跌碎一地眼鏡。千億星星降臨這26歲的美眉，開香檳慶賀之際，遭酸民大起底，是某姐訓練營的出品，還拖了城城妻落水，果真躺著也中槍。郭氏伉儷也不是省油的燈，火速放閃還擊，阿嫂還以「清者自清」論闢謠。

老哥娶嫩妻，乃天經地義。大韓民國的大蘇（蘇志燮）4月忽然官宣與小17歲的電競主播趙銀政秘婚，當時韓國疫情火燒火燎之際，報喜有點不合時宜。但網民及媒體竟然沒有潑髒水，只是不斷翻炒二人一見鍾情、火花四濺的視頻，調侃之餘，似乎都頗受落這對忘年戀，蘇太太們亦無醋言中傷。男神的親和力可謂居功至偉，多年來為兄弟兩脇插刀的情與義，踏實又零緋聞，才能得到滿滿的祝福。正如毛主席所說：「這世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨」。

近期熱議的「雖然是精神病但沒有關係」韓劇，帥氣的金秀賢配以極cool的徐睿知，還有她琳琅滿目的華麗衣櫥；連追三集後，才驚覺不是我杯茶。徐金配外形上無懈可擊，惟演技匠氣太重，欠缺繞指柔的化學神效。

上周網路票選了10對「零CP感」的韓劇情侶，最差勁的首推《富豪辯護人》，靚仔律師朱智勛攬住金惠秀大媽談情，令人倒盡胃口。《永遠的君主》起用平實的金高銀，襯型英帥的李敏鎬，也是「九唔搭八」。情侶的CP感是夾雜主觀與客觀的綜合感覺，年紀、外形、高矮、氣質佔50%，演技、歷練修為等佔另一半。

孫藝珍是可塑性首屈一指的女星，夥丁海寅在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中譜年下之戀，閃現出非常亮眼的CP感。孔孝真也是matching 度奇高的女星，無論配趙寅成、蘇志燮還是《山茶花開時》裡的姜河那，站在一起都很自然可喜。這兩位女星的顏值雖非頂級，卻以恰如其份、渾然天成的演技，煥發出人見人愛的百搭魅力。

回歸到愛情的世界，遇到CP感強的人，很大機會就是你的Mr/Ms Right。根據村上春樹推算，這個機率低至六十億的平方分之一。所以，82歲的楊振寧無視世俗的目光緊握28歲翁帆的雙手。

網民群起攻擊「天王嫂訓練營」動機不純，平心而論，求偶與求學或都建基於改善生活、向上流的出發點，世人容許我你她對哈佛劍橋牛津矢志不渝，為何就不可效法千億新抱，從小孜孜不倦琴棋書畫，一心覓得愛情的蹊徑，一朝侍奉天王富豪側呢？

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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