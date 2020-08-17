【屋邨網紅@iM網欄】有危就有機　疫情下的「開源」啟示

「你公司生意最近跌幾多啊？我今日Cut了幾多個人手；我尖沙嘴間舖執咗......」近期商家群組開場白幾乎都是這樣，整個商界都死氣沉沉，負能量爆燈。疫情重創全球營商環境，不少大企業今年業績大跌，中小企更是水深火熱，無法在浪潮之下支撑，筆者身邊很多商家朋友都叫苦連天。

開源比節流重要

雖然不少公司都裁員節流，希望能透過減省成本捱過這個風浪，但筆者卻有不同睇法，有危就有機，別人退縮的時候，就應該帶領公司衝過個「浪」，才能進入另一個境界。疫情期間，雖然這段時間筆者的直播帶貨生意影響較其他商界朋友少，生意額輕微下跌，但加大了廣告投入，同時廣納人才，與大部分人逆向而行，成本開支增加，下階段筆者更加要開源，因為開源永遠比節流重要， 除了保住同事的飯碗之餘，更應突圍搶佔市場先機，繼續保持直播帶貨的龍頭地位。

在疫情瞬息萬變的情況下，生意受影響已是事實，面對經營困難的時刻，筆者必須把握時機調整業務方向，此時正是開創新局的最好機會。商家不防思考自身的優勢，並探索如何在大環境中發揮這些強項。

目前直播帶貨這趟列車上，人人都可以搭上，無論是素人、明星、知名大品牌都拿着票陸續登車，各路人馬厮殺不斷，紛紛想早點搶下這個山頭。筆者只能不斷創新，甚至顛覆原本的生意模式，並且思考過往做得不好的地方，避免以後重蹈覆轍，居安思危，公司要編織安全網，凡事三手準備，否則就算經濟危機過去，公司的未來還是會困難重重。



作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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