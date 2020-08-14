【育兒精明消費@iM網欄】為BB出世做足準備　受孕後期

（1）學習並選擇性購物

隨著肚皮越來越大，準媽媽的身體也越發圓潤，可能從上到下，從裡到外的所有物品都需要重新添置，凳凳媽建議去偉大的淘寶找找看看。

例如內衣褲，有些懷孕中後期的準媽媽，每月甚至每星期都要添置再大一碼的呎寸，在淘寶可以找尋純棉無甲醛的優質產品，價廉物美不用出門還可以集運送到家門口。

也建議胸罩直接買可以哺乳的款式，因為孕期日漸豐滿的上圍和將來哺乳期的上圍有異曲同工之妙，孕期的胸罩可以留待哺乳期繼續使用。

衣服可以選擇下擺寬鬆的式樣或伸縮性面料的連身裙；胸前排釦的款式，最適合將來親餵的媽媽們，睡衣也是同一個道理。

鞋子要以舒適安全為主，可以買大一點，因為越到後期越會腳腫腿腫的厲害。

寶寶出生後需要的物品，也要趁精神沒有太差，走路不太辛苦的時候，多看多學多問，慢慢整理出一份自己心儀的物品清單。然後勾選清單中的必需品優先購買，購買量可以設定為一到兩個月。準爸爸媽媽們不用心急把所有感覺好看好用的都買回來，因為可能會有人送贈重複了，或寶寶不喜歡用，或用過了才發現不好用。

凳凳媽當年的必需品清單如下，大家可以做參考：

— 初生嬰兒衣物6套

（帽子、手套、襪子可以按寶寶出生的季節做選購與否）

— 紗巾2打

（寶寶不論是吃、睡、洗澡還是被抱著，都會用紗巾隔著，即乾淨衛生，又可以防止打嗝吐奶弄髒衣服或被子）

— 澡盆、溫度計、浴巾、乳液

（凳凳由出生到一歲多，都只是用37-39度的清水洗澡）

— 泵奶器、奶瓶奶嘴6套、蒸氣機/消毒機、儲奶袋、天然乳頭修護膏、棉片、隔奶墊

（親餵前需要用純水棉片擦抹乳頭，凳凳媽推薦用寶寶擦臉的棉片，濕熟水來擦抹，比鋁箔包裝的純淨水棉片更實惠衛生；

決定不親餵的媽媽，不用買泵奶器、儲奶袋、乳頭膏，改買奶粉就可以了）

— 寶寶的洗衣液、洗奶瓶液、可以刷洗到奶瓶奶嘴各個部分的清潔棉和刷子

— 寶寶的床和被子

（一定要給寶寶在自己的空間睡覺，絕對不能就這樣挨著大人睡，最少也要睡個睡籃再擺睡籃在大床上，這樣隔一隔可以防止大人熟睡後壓到寶寶）

（2）走佬袋和月嫂/坐月子物品清單

這些也是「必須購買清單」，俗稱的走佬袋就是入院清單，早些準備好可以應萬變。

月嫂的坐月子清單，就是些準備給媽媽補身的食材，沒有請月嫂的可以參考凳凳媽當年的這張。

冬蟲草是補腎補虛良品，非常適合產後的媽媽們，但因為價格不菲而且多年來一直有污染和重金屬的說法。不過今年，凳凳媽開始服用有日本實驗室認證的，與蟲草DNA完全相同的，蟲草多醣還比野生蟲草高出10倍的「POME蟲草菌絲體丸/錠」，約400元一個月，如何選擇就悉隨尊便啦。

（3）拍大肚照留念

懷孕28週後是拍大肚照的最佳時機，當然週數越往後肚皮就會越大，拍出來也越壯觀。

在手機相機那麼普及方便的現代，可以每週都自家拍攝留念，自家拍攝的好處是可以隨時隨地，不用害羞，也沒有尺度限制。

坊間攝影公司也有很多大肚照的拍攝服務。怕熱怕辛苦的，可以考慮室內影棚自然光拍攝；想要自然景的也可以選擇戶外拍攝；懶得出門更可以要攝影團隊上門服務。

小提示是，收費細節先要了解清楚。例如有否包含化妝服務；有哪些服裝提供；家人和寵物合影是否另外收費，收多少；拍攝後會修片嗎；費用包括多少作品的原圖電子檔，如果要加或是全部都要另收費多少。

（4）臍血臍帶儲存

從前醫學界認為臍帶只是提供養份給嬰兒，生產後就只是醫療廢物會被處理掉。近30年研究和臨床應用發現臍帶血移植有兩大好處：允許免疫系統不完全吻合的的病人接受移植，以及較低的排斥風險，如移植物對抗宿主疾病，令整體安全性較高。

由於初生嬰兒的臍帶血只有約50毫升。近年較新的研究發現移植時使用臍帶血擴展技術或臍帶血細胞導航強化技術，可以兩倍臍帶血的劑量提高移植成功率和用於成人治療。目前，臍帶血移植在血液癌症治療方面的成效相當不錯。

簡單的說明，是希望準爸爸媽媽可以更好的做決定。30年前大家能想像今日智能手機會如此影響和改變著大家的生活嗎？而現時私營臍帶血庫收費也變得相對親民，長期儲存費約港幣三萬元。

私營臍帶血公司會和私家醫生及醫院安排好準媽媽生產時收集臍血或臍帶的用具，也會幾時運輸和管理儲存。

不過在政府醫院生產是不允許私自也不提供儲存臍血臍帶的，除了會在伊莉莎白醫院或基督教聯合醫院生產、符合健康條件又提前填妥申請表完成申請程序的準爸爸媽媽，才可以在該院指定收集臍帶血的時間內生產，捐贈臍血給公益臍血庫「香港紅十字會」，為將來有需要的人提供幫助，積福造福。

（5）紫河車補身

生產後的胎盤稍放置會變成紫色，中醫稱之「紫河車」有益氣養血、補腎益精之效；藥性甘、咸、溫。近年備受外國孕婦重視，有製成液體、固體或膠囊服用，還相信可以有效防止產後抑鬱。

香港坊間也有幫忙處理並製成粉或膠囊的服務，收費約$5000。不過只有在私家醫院生產，才可以要求私家醫生幫忙收集自己產後的胎盤，政府醫院是不予許的。

（6）黃金開奶期

產後72小時被譽為「黃金開奶期」，這是凳凳媽唯一做漏並深受其苦，所以強烈建議決心餵母乳的準媽媽們，記得產後立即預約催乳師來醫院或家裡幫忙開奶。

催乳服務不但可以幫祝還沒上奶的媽媽儘快上奶；也可以幫祝已經有奶的媽媽疏通乳腺，減少堵塞甚至乳腺炎之苦，並增加奶量，絕對是事半功倍。

（7）要產前就預約確認好的一些產後服務，包括滿月照拍攝、寶寶手模腳模留念、剃胎髮、媽媽紮肚服務等。



作者_凳凳媽簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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