【真旅人@iM網欄】七月鬼門開 鬼月說高街

還有三日，便是農曆七月一日，相傳地府大門會在這天漸漸開啟，到月中「盂蘭節」，鬼門關便會開至最大，然後慢慢閉合，並在月底最後一天完全合攏，期間亡魂可自由往返人間遊蕩——如此鬼月，當然最宜講鬼故。

香港雖然地方細細，卻盛產鬼故，要數最著名的鬼地方，位於高街2號的「高街鬼屋」必入三甲；大樓於1892年落成，本是國家醫院護士宿舍，1939年改建為女病房以紓緩旁邊域多利精神病院的擁擠，據說當年有財迷心竅者會迷暈病人供特權人士褻玩，不堪受辱的女子，惟有走到天台跳樓以求解脫。大樓於日據時期被徵作憲兵總部，地牢成了逼供及行刑室；重光後，大樓再度成為精神病院，著名粵劇編劇南海十三郎江譽鏐（*見注）亦曾為病患。1961年青山醫院啟用後，大樓改作日間精神科門診部，1971年爾後便是漫長的空置期，近卅年間鬧鬼之說愈演愈烈，有說附近居民目睹數十名女子在天台排隊跳樓，有說空置大樓內不斷傳出淒厲慘叫，有說入內探險者想離開時發現房門由一面牆移到另一面牆；甚至有一名網絡作家寫下長文，記述自己小時候看《大迷信》影碟，透過電視螢幕看到半透明的神父影像，到中學時與同學到鬼屋探險竟再見神父甚至與「祂」交流的奇遇。

▲ 網上圖片

受「盛名」所累，舊精神病院雖於2006年改建成西營盤社區綜合大樓向群眾開放，僅只保留了原建築的正立面，還是有人聲稱晚上看到某些房間會閃出「三長兩短」的燈光求救訊號；去年一名保安員首日上班即在大樓內猝死，也引來廣泛報導與猜疑。

撇除靈異傳說，大樓僅餘下的立面部份仍甚具欣賞價值——屬於本港罕見的古典巴洛克風格，厚重粗礪的花崗石砌成壯觀的兩層高外牆，上下兩整排巨型拱門帶出堂皇的空間感，外側卻飾以光滑的線腳、精巧的女兒牆，還有鮮明的隅石（牆角石），烘托內裡寬闊的拱形遊廊和熟鐵欄杆扶手裝飾，剛柔並濟，顯得既剛健又優雅，與同期的尖沙咀前水警總部（現1881 Heritage 商場，屬新古典主義建築）、半山甘棠第（現孫中山紀念館，屬愛德華式建築），感覺迥然不同，已於2015年列為香港一級歷史建築。有趣的是，儘管風格不同，但由於美利樓（屬維多利亞式建築）遷移至赤柱時遺失了部份煙囪，結果就用舊精神病院的頂上，兩大鬧鬼建築合二為一，卻沒鬧出更猛的鬼話，不曉得該慶幸還是遺憾。

鬼屋前的佐治五世公園，也盛傳下有天然溶洞，被日軍因利乘便用作「萬人坑」，港鐵西港島線動工時，更有傳因使用炸藥震動到溶洞，令洞中好幾具屍體掉落隧道中。毗隣鬼屋和公園的東邊街，同樣鬼影幢幢，不少街坊聲稱看到本在公園內踼波的小孩，因為追波沿著東邊街的「長命斜」跑下去，但無論那小孩跑得多遠，卻依然能在水平視線看到其背影，只能認定「他」其實是在凌空跑步。

據《鬼月鈎沉》作者周樹佳老師考證，最遲於1857年西營盤已有盂蘭勝會，可能是香港最早期的盂蘭慶典；而從戰後 1946年開辦至2015 年的「渣甸橋東邊街街坊盂蘭勝會」，亦曾有兩宗流傳甚廣的鬼故：其一是此勝會本為超度日治時期的冤魂而設，但1953年因物資短缺，負責的長老四叔打算將勝會規模減半，但沒多久卻被七號差館（對，又一「勝地」）幫辦請去說話，說前晚一行四人包括一長鬚老者、一個胖子和一個白面年輕人到報案室，要求他代為傳話給四叔，稱盂蘭勝會的金銀衣紙「不能減，只能加」。四叔聽幫辦描述那四人容貌，心知是戰時枉死在日軍手上的街坊，於是馬上改變決定。

另一宗則源於當年登上各報頭條的交通事故——1984年8月24日（農曆七月廿八），一輛停泊在東邊街的貨車，車上滿載盂蘭勝會拆棚後所剩竹枝，突然溜後直衝下山，接連撞到並推動兩輛途經的私家車直插入路旁店舖，其中一部寶馬私家車油缸爆炸起火，釀成三死九傷的慘劇。寶馬司機是贊育醫院的醫生，據說那年他曾投訴附近勝會的噪音太大、煙火薰人，騷擾病人休息，令到勝會草草收場，才引致一眾幽魂向他報復。

其實醫生只是克盡己責，就算阻鬼搵食，也罪不至死；近年盂難勝會因缺場地、少支援及後繼乏人等種種因素，雖2011年「潮（籍）人盂蘭勝會」被列入《國家級非物質文化遺產名錄》，但早已不復往時風光，今年各區盂蘭勝會在疫情下更是通通停辦，還望各位「好兄弟」多多體諒，勿作惡作祟，畢竟亂世之中，做人還辛苦過做鬼。

＊注：江譽鏐最出名的「瘋人瘋語」，是一次打999報稱被人偷去一雙鞋，到場警員問他知否是誰偷了，他說知道，左邊鞋是毛澤東偷的，右邊鞋是蔣介石偷的，搞到自己左右都沒法走。導演古天農曾於受訪時表示，他就是聽到這句話，於是叫杜國威撰寫關於這位悲劇天才的故事，最終成就了紅極一時的話劇《南海十三郎》。

作者_Rebecca Tang簡介： 愛旅行的女子，被朋友戲稱為「沒雀的腳仔」。自16 歲揹起背包，行遍六大洲五十餘國，情緒病沒發作時，也愛和人聊天聽別人的故事；近半年努力令腳步不被疫情所困，嘗試參與開發本地導賞路線，重新發現香港。

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