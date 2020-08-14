內地再有進口包裝被驗出新冠肺炎病毒　厄瓜多冷凍白蝦已流出市面

新冠肺炎疫情持續，廈門、江西等多地曾陸續通報，來自厄瓜多的冷凍南美白蝦外包裝上檢出新冠肺炎病毒，中國陝西省於周四（13日）發現，有流出市面的冷凍白蝦包裝上被驗有新冠肺炎病毒。

綜合陸媒報道，陝西省西安市疫情防控指揮部辦公室表示，於西安市蓮湖區方欣海鮮市場海鮮產品採取樣本作檢測，於周三（12日）從厄瓜多進口冷凍白蝦外包裝驗出新冠肺炎病毒有呈陽性反應。

據指，被驗有新冠肺炎病毒的冷凍南美白蝦有10件已流出市面，並有7件已售出，尚餘3件產品則被銷毀。當中有26人曾接觸產品，全數人均須接受隔離，初步檢測為呈陰性反應。

此外，當局對全市內的商場、超市、酒店、餐飲、物流等從業人士進行檢測，方欣海鮮市場接受檢測人數達5051人，當中有4493人得出結果為對病毒呈陰性。

此前，廣東深圳市公布，8月11日深圳市龍崗區對進口冷凍食品進行檢測，於周三（12日）一份進口巴西凍雞翼表面樣本被驗有新冠肺炎病毒。相關產品外包裝及存放環境全部進行消殺。

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責任編輯：黎淑雯