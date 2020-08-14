【網民熱話】30歲男友只有萬一蚊人工　為了儲錢應如何捱下去？

女友願意陪男友捱看似浪漫，但事實上或需面對種種問題。有女網民匿名投稿，指自己25歲，男友30歲，一起拍拖已有5年。過去男友曾經因需照顧家人停工一年，再次找工作時只成功找到超市的初級售貨員，一做就是4年，人工只由9,000元升至現時的9,000元，沒有任何升職。

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兩人一早已打算結婚，但希望先儲有一定儲蓄才實行，兩人均努力儲錢。奈何以男友的薪金，在女友的督促下每月儲5,000元之後，所剩不多，兩人已有3年沒有外出吃飯，女友因此不開心。

女網民表示，不介意自己要與男友一起捱，最介意是男友沒有上進心，不肯轉工。事關他的人工已較相同職位的低4,000元，對上的經理已轉了兩次人，但他仍然期待可以留在原公司晉升。令女友開結始質疑，自己是否還可以捱下去。

帖文引起網民熱議，重點當然是男友的人工，有人指男友不上進，認為「養咁耐都不成長的男人，係時候止蝕。」也有人質疑指，現時做保安都不止11,000人工，會否是男友有隱瞞。「我覺得佢係呃你，唔想你洗到佢錢。其二，咁大個人搵得呢個數字，無上進心，係養到自己嘅，不過你唔好指望佢比到將來你囉。」

也有網民細心建議，兩人應詳細地計劃一下將來，要討論得長遠點，了解雙方的期望。不過，有人則表示，人的性格很難改變，或者其男友已對自己的生活感滿意，若兩人的價值歡相差太遠，最後仍會離不開分手。

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責任編輯：楊子瑩