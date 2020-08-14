【美國疫情】福西夥拍明星警告 群體免疫將造成更大傷亡

▲ 華府傳染病專家福西夥拍明星傳遞抗疫資訊，警告群體免疫將造成更多傷亡。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，若嘗試在美國實現群體免疫，將造成更多傷亡。美國總統特朗普雖已另捧抗疫專家，但福西仍人氣不減，這次他竟是與明星馬修·麥康納在Instagram上對談，傳遞抗疫資訊。

在疫情爆發之初，先後有不同國家曾提出過考慮群體免疫（herd immunity）方案，應對全球大流行的疫症。

群體免疫是當大約70％至90％的人口感染疾病後痊癒，或通過接種疫苗產生免疫力時，因感染者不夠，令疾病無法繼續傳播。

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但目前醫學界尚未知新冠肺炎康復者的抗體可維持多久。福西指出，就美國而言，患肥胖病、高血壓、糖尿病的人數眾多；若想通過群體免疫來杜絕新冠肺炎病毒，令每個人都受感染的話，將有大批人不治，特別是長者、長期病患等，情況不能接受。

這次福西並非在記者會上發表言論。自從與特朗普在抗疫工作上意見不合後，福西甚少出現在記者會。這次是夥拍明星馬修·麥康納（Matthew McConaughey），在他的instagram上進行對談。

目前美國全國累計確診人數超過520萬，16萬人死亡。其中較晚封城、較早解封的佐治亞州在本周錄得疫情全球大流行以來最高的死亡人數。該州連續兩天新增死亡人數破百，累計死亡人數4,538人。

▲ 福西與明星馬修·麥康納在Instagram上對談，傳遞抗疫資訊。

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責任編輯：葉芷樺