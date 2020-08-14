【5G手機】三星Galaxy Note 20系列入手　點買先最抵？

▲ 本文將整合4間主要電訊商的Galaxy Note20|20 Ultra價格詳情。

三星（Samsung）智能手機Galaxy Note20及Galaxy Note20 Ultra 5G，昨已正式接受預訂，到底如何購買才最抵？本文將整合4間主要電訊商的價格詳情，助你精明選擇。

1.CSL

csl及1O1O客戶以Samsung Galaxy Note10+（256GB）選購Samsung Galaxy Note20 Ultra（256GB）5G手機，便可享低至$2,918（建議零售價$9,198）之舊機一換一優惠。

同時，客戶預訂Galaxy Note20|20 Ultra可享免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機（價值$1,498）。首400名csl及1O1O客戶更可享額外6折以$1,799（原價$2,999）購買Pico G2 4K VR頭戴式裝置，感受VR虛擬實境打機和看演唱會。

2.3香港

新客戶上台及現有客戶續約/服務升級選用$388的5G SIM月費計劃，除了可享用每月100GB 本地數據外，購買Galaxy Note20|20 Ultra可享高達$1,200的淨機折扣。客戶於8月28日前預訂，更可享3項限量禮遇，以及免費送貨服務。

3項限量禮遇包括Galaxy Buds Live無線降噪耳機（價值$1,498）及立架式保護皮套（價值$268），如客戶同時選用「手機更換」服務，可豁免首兩個月費用（價值$98）。

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3.SmarTone

選用指定5G服務計劃享$0機價出機，並送霧光銅Galaxy Buds Live無線降噪耳機（價值$1,498）、原廠全透視感應皮套（價值$358）及買$1送3 The Point積分。現有客戶買淨機即減$200，再送白色Galaxy Buds Live無線降噪耳機（價值$1,498）。

無論上台或淨機，都可享1年升級版雙面保護「SmarTone爆芒換新」（價值$350）及額外$300 Trade-in優惠。

4.中國移動

攜號轉台客戶只需於8月13日至27日預訂並選用100GB 5G服務計劃，即可以上台優惠價低至港幣5,4981選購Samsung Galaxy Note20 5G手機（建議零售價$7,398），同時獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機 （建議零售價$1498）、Inno3C 萬能UV消毒盒（建議零售價$398），及Samsung原廠全透視感應皮套（建議零售價$358）。

此外，凡攜號轉台選用100GB 5G服務計劃，即可享折扣$2,100購買Galaxy Tab S7+5G（建議零售價$8,888），同時獲贈ITFIT 6合1 USB-C集線器（建議零售價$598）、Microsoft®365個人版12個月訂閲（建議零售價$540）等，總值高達港幣1,910禮遇。

責任編輯：姚慧儀