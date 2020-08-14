▲ 【澳洲疫情】遭禁足墨爾本居民約定集體尖叫 齊齊抒發鬱悶情緒

新型冠狀病毒疫情肆虐澳洲，疫情最嚴重的墨爾本全城禁足並實施宵禁。長期無法外出，猶如坐監的日子，或多或少對身心構成不良影響，墨爾本居民苦中作樂，想出奇招釋放壓力，約定集體在寓所尖叫，盡情抒發情緒。

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墨爾本上周有民眾在社交網站發起，於周五傍晚7時一同在寓所尖叫，一解被迫長期留在家中的帶來的鬱結。活動描述稱，現在人人都感到有點悲傷，呼籲居民站在門廊一同尖叫，直至感到好一點，在分享傷感中團結。

充滿童真的活動旋即廣傳，意外獲大量墨爾本居民響應。有墨爾本民眾上載相關片段，踏入傍晚7時（本港時間下午5時），尖叫聲響徹雲天，在市內迴盪，顯然有相當多居民參與。

尖叫活動片段連結

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本周五再有人發起同樣的活動，亦獲積極迴響。有曾參與活動的墨爾本居民稱，尖叫有助減壓，是好的事情。有居民指，喉嚨覺得有點痛，但內心感到高興。

有民眾形容，活動有點奇怪，但相當療癒（therapeutic），是令人愉快的事情（lighthearted thing），認為應逢周五傍晚舉行，直至封城令完結。

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責任編輯：林建忠

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