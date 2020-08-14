【財務自由】台灣媽媽分享兩個兒子儲蓄經歷　存的不是錢而是意志

為了早日達成財務自由，第一步肯定是儲錢，讓自己有財可理、有財可買資產。據台灣媒體報道，一名媽媽在Facebook群組發文，講述兩名兒子截然不同的儲錢歷程，大仔愛玩遊戲「課金」、網購、較為大花筒；細仔則善於節約開支，成功慳出投資本金。後來大仔見弟弟理財有道，也開始檢視財務情況，調整開支，也成功慳出投資本金，從此踏上投資理財之路。

這位媽媽表示，自己兩個兒子的就業時間差不多，對於金錢的觀念卻大相逕庭，一開始2人的薪水大約都在2.6萬元新台幣（近7000港元）。因為兩個兒子都住家裡、平日在家吃晚餐，兩人每月都須上繳8000元 （約2140港元）作家用。每到年底，這媽媽也會做年度家庭財務表和家庭成員的個人財務表，了解家人的金錢流向。

她觀察到，大仔第1年的總存款是3.5萬元（約9370港元）、細仔卻有17.8萬元（約47660港元）。檢視兩人存摺後發現，大仔的開支花在線上遊戲、網購、飲食等，每筆額度雖不大，筆數卻不少；而細仔除了每月留下3000元（約800港元），買早餐、加油之外就幾乎沒有提款紀錄。

到了第2年，大仔的存款進步到6萬元（約16000港元），細仔則是32.9萬元（約88000港元）。個人資產上，大仔買了6萬多元的電腦，以及分期付款的新電單車。細仔則用2萬元接收哥哥的二手車和舊電腦，再另加5000元升級電腦，細仔又買6年期儲蓄保險、醫療保險。

哥哥看到弟弟的理財規劃，也開始檢視自己財務情況，調整開支。終於在第3年成功存到15萬元（約40000港元），也投資短期儲蓄保險。

到第5年，兩個兒子的短期儲蓄保險陸續期滿，取得投資成果，「身上有點錢的感覺是不是踏實多了？因為你存的不是錢，而是意志。」這位媽媽又指：「存錢其實就是一場個人的意志賽。」

各位初出社會工作的年輕人，不妨「俾啲掙扎」，憑意志開展儲蓄計劃，並努力增進投資知識，儲到一定程度再開展投資計劃，實現財務自由的夢想。

責任編輯：葉卓偉

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