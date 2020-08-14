醫護感染風險比常人高24倍 議員：新型肺炎應列入職業病

在新冠肺炎的疫情下，本港醫療系統備受壓力，前綫醫護人員更是疲於奔命。由於醫護人員要長時間接觸病患者嗎，令感染風險大增。醫學界立法會議員陳沛然、公共醫療醫生協會、醫學會及前線醫生聯盟發表聯合聲明，要求將新型肺炎列入職業病。

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聲明引述國際工會聯合會表示，由於有院內感染的證據，各國政府應將新型肺炎列為職業病，以保障照顧者的勞工權益。 聲明指出，現時本港已有數名醫護人員及專職醫療人員，分別在醫院及護老院感染病毒。

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有研究顯示，醫院醫護人員感染風險比一般人高24倍，護老院醫護人員的風險亦高一般人16倍，雖然無人能確認每宗個案都是從工作中感染，但醫護照顧病人會增加染病機會，因此為照顧者爭取勞工權益尤其重要。

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