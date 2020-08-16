【裏裏外外@iM網欄】內裏堵塞，如何令腸道暢通？

受疫情影響，街上比平時少了很多人，連隧道都暢通無阻。我想如果人體內也是每天暢通無阻，無堵塞，毒素排清，氣血循環好，這便是健康的表現。正如《黃帝內經》說：「通則不痛、痛則不通」。

今次講講如何有效通便便的問題。原來好多香港人有便秘問題，衛生署資料顯示，每7 名香港人就有1 個人有便秘問題。我有些朋友以往不但有便秘，而且是10 幾年以上的長期問題，所以臉色深沉，肚腹脹脹的。但當改變了一些飲食習慣，勤做運動，保持身心舒暢等後，問題便解決了。

「What we eat，what we are」 ，所以平時的飲食非常重要：要多纖維，多菜少肉， 多飲水，還要注意不可以常常食濕熱、煎炸、辛辣刺激等食物，但今日同大家分享的，是在日常生活中，做甚麼動作可以讓腸道暢通？

大家都知道大腸包括升結腸丶橫結腸、降結腸、乙結腸、直腸，在腹腔內形成冂型，所以今次教大家一些動作，增加這位置的「動力」，將積壓已久的便便輕鬆排出。

如果能每天早上定時定候排便，身體習慣了，自然會暢順。但無奈，好多人因早上要趕上班，在工作及時間壓力下，雖然有便意，也迫不出來。加上有些人肺氣不足，即是不夠力量將大腸的便便排出。久而久之，就變成便秘，所以在中醫經絡上，大腸經與肺經是表裏如一，永遠是連在一起的，這是中醫的說法。因此，經掌雙手擊掌，拍手肩頸膊（上期專欄教過的）也有幫助。以下一些較針對性的動作，對加強下腹蠕動很有效。

Tips 1:

要讓大家放鬆心情，首先做個腹式呼吸。這呼吸可以是臥著做，但平時站著或坐下也可隨時做。吸氣時肚子漲起，呼氣時肚子收縮。大家想像在吹汽球一樣，吸氣時汽球充滿氣，呼氣時汽球內的氣都走了。

注意呼吸時要慢慢、深長及均勻。例如吸氣2 秒、呼氣2 秒，做了5 次後，可以增加至4 或5 秒，共做5-6鐘。起初做的時候，大家可以用手或瑜珈磚放在肚上（如圖示），感覺肚子漲和收縮的分別。當身體習慣腹式呼吸後，就不需要用工具，自然就可以做到了。

大家有無發覺這腹式呼吸法同平時自己的呼吸有些分别？所以話，你要改變平日慣常的呼吸，多做腹式呼吸，可以幫助減壓，人都會長壽、健康、漂亮啲！

Tips 2:

踎低，將手合掌放在胸前，大腿貼近身體，自然呼吸。大家也可以坐在瑜珈磚上，感覺身體放鬆，但緊記大腿要靠近身體，令腹部有擠壓感，加強大腸的運動及蠕動力度。這動作可維持2-3 分鐘。

其實以前蹲廁所的方式更有利排便，如果可以選擇，大家不妨改用蹲廁。當然，你也可以自己將坐廁改造， 在腳下加小凳仔，將雙腳踏在凳仔上，令膝蓋靠近身體，這姿勢有助排便。

Tips 3:

屈曲左腳，腳指踏地或平放在地或瑜珈墊上，右腳掌踏地，身體向右邊轉，左手手肘靠近右膝蓋，將身體扭轉到右邊，感覺腹腔有擠壓感，自然呼吸，停留2-3 秒後，轉腳並重覆以上動作，這組動作做5-6 分鐘，有助增加腹部蠕動。

Tips 4:

先以金鋼座式坐在瑜珈墊上，雙手握拳，將指關節雙對插人（如圖），然後放在大腿及下腹上，跟著全身向前伸展彎曲，頭靠近墊上，自然呼吸，並用身體的力量擠壓腹部，加強下腹的運動及蠕動力量。這動作維持1-2 分鐘，習慣後可加倍延長時間。

Tips 5:

身體貼近瑜珈墊上，雙手放在胸前，手肘與膊成直線，注意整個腹部要緊貼墊上，然後左右擺動臀部，利用身體搖動的姿勢增加腹部壓力，加速腹部運動及伸展，這時雙腳可伸直或屈曲膝蓋。維持這動作1-2 分鐘。

以上Tips 1-5 可以經常做，但如果小姐女士們每月有幾天不方便的日子，就不可以為腹部加添壓力，建議改做以下較容易的方法。

Tips 6:

人體的結構可以從腳部反映出來，所以平時可以用食指大力按摩腳踭內側（如圖示），這是直腸肛門的足部反射區，可以上下大範圍的按摩，好快就會比你驚喜。我有些學生做過這按摩，幾秒鐘時間便要衝入洗手間！

大家如廁時不妨聽聽歌，輕鬆吓。今次為你點播的歌曲是Deva Premal 的 Sri Nanda Nandanastakam ，請慢慢欣賞！

作者_盈望簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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