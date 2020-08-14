恒指跌47點 美團逆市升近4%

上一篇文章
【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空 信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）
恒生指數全日跌47點，收報25183點，成交1033億元。滙豐 （00005） 跌近2%。恒指公布季檢前，美團 （03690） 逆市升近4%，小米 （01810） 升近1%。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】滙豐累恒生指數跌47點 染藍熱門美團升近4%（不斷更新）
【恒指季檢】阿里巴巴入恒指大熱 揭美股投資者累搬4400億來港
【中概股】愛奇藝遭美國證監會查數 盤前挫逾11%、愛奇藝：主動聘顧問查（第二版）
【iBond商機】iBond 2020快推出 專家料最高回報或1.7厘
【精選投資分析】
【業績解構】盈利能力大勝預期 李寧急升逾1成 高追宜控制注碼
【業績拆局】銀娛業績勝預期 一表看清優勢所在（附同業比較表）
-------------------------
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情
欄名 : 財經焦點速覽