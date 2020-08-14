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恒指跌47點 美團逆市升近4%

即市財經 18:37 2020/08/14

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恒生指數全日跌47點，收報25183點，成交1033億元。滙豐 （00005） 跌近2%。恒指公布季檢前，美團 （03690） 逆市升近4%，小米 （01810） 升近1%。

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欄名 : 財經焦點速覽

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經濟 滙豐控股（00005） 恒生指數 小米

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