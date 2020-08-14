【滙豐債仔】興隆創辦人林恩強被控教唆他人偽造文件

▲ 興隆創辦人林恩強被控教唆他人偽造文件。

新加坡石油巨頭興隆集團（Hin Leong）陷入財困風波。外電報道，興隆創辦人林恩強（Lim Oon Kuin）被控教唆他人偽造文件。興隆涉嫌私自出售抵押予銀行的石油產品。該控罪最高刑罰為監禁10年。

《彭博》引述法庭文件稱，新加坡當局對興隆進行調查而後作出了上述指控，稱林先生林恩強教唆公司僱員偽造由UT Singapore Services Pte Ltd.發行的文件。

據早前報道，興隆涉及隱暪8億美元的期貨交易虧損，並私自出售銀行貸款抵押品。據了解了，興隆的銀行債務至少達30億美元（約234億港元），其中滙豐佔比最多，達6億美元（約46.8億港元）。

興隆集團成立於1963年，創始人林恩強的發跡故事頗具傳奇色彩。林恩強是新加坡燃料油市場的著名商人，外號為「OK林」，因為當時流傳一種說法︰若想要在新加坡買賣燃料油，必須要新加坡油王林恩強點頭說OK。

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