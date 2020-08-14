  • 30°C
香港時間 : 2020814日 (五) 19:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐債仔】興隆創辦人林恩強被控教唆他人偽造文件

即市財經 18:33 2020/08/14

分享：

興隆創辦人林恩強被控教唆他人偽造文件。

新加坡石油巨頭興隆集團（Hin Leong）陷入財困風波。外電報道，興隆創辦人林恩強（Lim Oon Kuin）被控教唆他人偽造文件。興隆涉嫌私自出售抵押予銀行的石油產品。該控罪最高刑罰為監禁10年。

《彭博》引述法庭文件稱，新加坡當局對興隆進行調查而後作出了上述指控，稱林先生林恩強教唆公司僱員偽造由UT Singapore Services Pte Ltd.發行的文件。

據早前報道，興隆涉及隱暪8億美元的期貨交易虧損，並私自出售銀行貸款抵押品。據了解了，興隆的銀行債務至少達30億美元（約234億港元），其中滙豐佔比最多，達6億美元（約46.8億港元）。

興隆集團成立於1963年，創始人林恩強的發跡故事頗具傳奇色彩。林恩強是新加坡燃料油市場的著名商人，外號為「OK林」，因為當時流傳一種說法︰若想要在新加坡買賣燃料油，必須要新加坡油王林恩強點頭說OK。

相關文章︰【滙豐債仔】興隆實際資產僅逾2億美元　滙豐6億美元貸款回收機會料微

【滙豐債仔】滙豐向法院要求新加坡石油商ZenRock債務重組　免成興隆翻版

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

香港股票 石油 偽造 滙豐控股（00005）

上一篇文章

恒指跌47點 美團逆市升近4%

下一篇文章

【盈喜盈警】富士高實業料上半年盈轉虧　一文看清企業業績預告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）