【藝媽媽日誌@iM網欄】包裝廢物大改造　紙箱變玩具

疫情期間，媽媽們可能會有「洗錢仲多過出街」的感覺。網購、whatsapp group團購、手機APP 購物，總之市場就是有種力量，令你輕鬆付款。入正題，大大小小網購，小不免也會有包裝，一大堆的戰利品伴隨著一大堆包裝廢物。有些精美造工好的，小藝人都會保留，但有些真因衛生及不能重用等等理由，不得不選擇放棄。不過在掉之前，大家會否為它們的生命添上最後一分色采？今期，小藝人就想分享幾個由紙皮箱制作的DIY 手工，希望大家在掉紙箱前，可以好好運用這個可塑成很高的廢物。

一、小汽車天橋：

材料：

紙皮

雙面膠紙

Marker

剪出2塊呎寸合適的紙皮，重疊貼好成一塊厚紙板。剪出四個長方形作管道，長道比底板寛度小2吋。將長方形紙皮摺成三等份成管道，向下約30-40度向下斜貼在底板上，重複此步驟將四條管道貼好即成。

二、神秘洞洞管

材料：

紙箱

封箱膠紙

將紙箱封好，兩邊剪出洞洞管的出入口，重複此步驟並將4至5個製作好的紙箱，拼成管道用封箱膠紙貼好即成。

三、快樂廚房

材料：

紙箱

食物膠盒 、紙杯

包書膠或透明玻璃紙

Maker

將紙箱四邊用封箱膠紙貼好，製作成一個沒開口的正方形紙皮盒。紙箱正面界開左、加及上方成小一點的正方形 (左、右留一吋，而上面留2吋)。再在小正方形內界出每邊留一吋的正方形，如相框，在相框中間貼上包書膠或透明玻璃紙。最後貼上紙杯及食物膠盒，裝飾成爐頭等。

注意事項：

1.香港天氣潮濕，再用的紙箱因没有經過防蟲和特別處理，不宜長期擺放

2.不建議使用淘寳貨品的紙箱，始終集運和快遞公司擺貨環境或未如理想

3.製作再用紙箱手作時，建議先簡單消毒清潔

4.紙箱多數不能負重，建議家長不要讓小孩企在紙箱上，安全至上



作者_小藝人簡介： 兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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