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【舖市疫情】經濟困境求止蝕　英皇道舖帳蝕1700萬沽

股樓投資 18:37 2020/08/14

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疫情肆虐，雖然樓價未見大跌，惟工商舖價卻非如此，近期屢有蝕讓成交，單單蝕過百萬計。土地註冊處顯示，英皇道上潤中心一個地舖，面積1,220平方呎，最近以4,800萬元易手，持貨八年，帳面勁蝕1,700萬元。

據了解，上址原由耀才證券租用，月租12.8萬元，租客四月已遷出，至今仍丟空。有代理透露，原業主起初叫價5,500萬元，並放租10萬元，惟市道差，終減價700萬元，並以4,800萬元易手。

事實上，商舖物業最受今次疫情影響，不少零售及飲食行業被迫結業，終致旺區空舖處處。雪上加霜的是，經濟持續轉差，據政府最新公布，本港第二季經濟按年收縮9%，政府亦調低全年經濟增長預測至收縮6%至8%。

遇上經濟困局，業主要尋找新租客非常困難，難免要大幅減租。雖然商舖業主多是有實力的投資者，惟疫情持續肆虐，相當考驗他們財力，若財力稍為不足，隨時要壯士斷臂。

雖然工商舖市道慘淡，惟部分投資者趁機買舖，專買民生區「街市舖」，皆因租金回報相對穩定。舉例說，元朗大棠路29至33號地下C舖，面積約500平方呎，設自建閣樓，早前以3,000萬元易手，呎價達6萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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