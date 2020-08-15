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【居家健身】AI健身App助追蹤動作　掌握正確姿勢減受傷

科技 11:30 2020/08/15

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全城掀起居家健身趨勢，如果想居家運動期間向AI健身教練請教的話，現時又有何選擇？

新冠肺炎疫情持續加上限聚令影響，全城掀起居家健身趨勢，不過在沒有專業導師指導正確姿勢的情況下，大眾要依靠不同健身應用程式（App）學習。近年更有健身App加入了人工智能（AI）元素，可以追蹤用戶的健身動作、提供健身計劃，助更好地監督及管理。如果想居家運動期間向AI健身教練請教的話，現時又有何選擇？

其中有免費使用的Kaia Personal Trainer、採用付費訂閱制的KARA Smart Fitness及Freeletics，均設有演示影片及聲音指導，並選擇不同訓練及運動課程。同時配合AI，透過手機鏡頭記錄用戶的運動姿勢，協助用家改正，減少受傷機會。

AI健身App比較

Kaia Personal Trainer

  • 平台特色：多種肌肉鍛練、推薦訓練組合
  • 香港地區免費使用
  • 現時僅開放於蘋果應用程式商店下載，支援iOS 12或以上版本

只需打開App，選擇想鍛練的肌組或其推薦的訓練組合，並將手機放置在約7呎（約2.1米）外，就可以追蹤用戶的肢體、關節位置及角度。用戶可依據畫面及聲音指導開始鍛練，幫助健身初學者掌握正確姿勢。

App內涵蓋背部、大腿、側腹、手臂等多種不同的肌肉鍛練指導，尤其適合繁忙的港人，藉此增强骨骼肌的力量，並且保持伸展習慣。

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KARA Smart Fitness

  • 平台特色：由星級教練指導、有多種運動類型選擇
  • 由本地初創公司OliveX所開發
  • 另設有為csl.或1O1O的5G流動服務用戶而推出的訂閱計劃

運動類型有近年流行的高強度間歇訓練（HIIT）、愈來愈多女士喜愛的瑜伽及普拉提（Pilates），以及拳擊、跳舞、冥想及詠春等。

（KARA Smart Fitness Facebook圖片）

該公司指會每月定期加入新課程，讓用戶可以依個人喜好練習。App上亦有清楚列出所需器材及時間等，並透過AI讓用戶以手機鏡頭記錄姿勢，協助改正、減少受傷。而訓練過程中亦設有挑戰及得分，推動用戶達到運動目標。

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Freeletics

  • 平台特色：備有免費的基本功能、付費的AI教練服務
  • 超過 900 種鍛煉方式、度身定造健身計劃

（Freeletics官網圖片）

會透過分析用戶狀態，如根據能力、時間限制、擁有的器材設備，為其度身定造健身計劃。其他免費的基本功能則包括鍛練計劃參考、不同健身動作組合及教學影片等。

責任編輯：張寶燕

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