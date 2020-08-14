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【新股IPO】農夫山泉獲准上市　擬集資10億美元

股樓投資 19:48 2020/08/14

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引述消息人士報道，內地樽裝水企業農夫山泉已獲港交所（00388）批准上市，目標集資10億美元，料計劃最快下周測試市場反應。

農夫山泉除了瓶裝水之外，旗下產品包括茶飲料、功能飲料及果汁飲料等。去年盈利49.54億元人民幣，按年增長37.15%。

據初步文件顯示，公司在2019年實現營業收入240億元，按年增長17.3%；錄得溢利約50億元，按年增長37%。毛利率方面，農夫山泉過去3年整體毛利率均高於50%，2017至2019年分別為56.1%、53.3%及55.4%。

是次集資所得將有30%作為進一步發展供應鏈及零售管理、15%投資自家品牌管理、45%償還銀行借款、10%作一般營運資金。

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撰文 : 張以正

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