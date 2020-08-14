【新煤礦】澳洲礦業巨頭計劃在洛磯山脈建造大型煤礦

澳洲礦業巨頭萊因哈特（Gina Rinehart）的漢考克勘探有限公司（Hancock Prospecting Pty）計劃在加拿大洛磯山脈建造大型煤礦，現積極尋求當地支持。

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漢考克公司的分部，里弗斯代爾資源公司（Riversdale Resources Limited）的Grassy Mountain礦場預計將每年生產450萬噸煉鋼煤，面積將達到2,800公頃。漢考克還贊助了一年一度的澳洲國慶日籌款活動，並在本月開設了一個新改建的高爾夫球場，以助清除附近的煤炭。

洛磯山脈當地地主稱，他們擔心廢石中的物質會滲入附近的水道。漢考克表示，會在更高海拔的地區建造廢石堆，將有關風險降到最低。

事實上，加拿大已承諾到2030年消除燃煤發電，上個月表示將評估新的熱能煤礦和出口對氣候的影響。

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責任編輯：梁翠麗