【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘

本周港元定存息格價，一如8月開局的走勢，暫乏驚喜有破頂息再現；全周共有10間大小銀行鬥減港元定期存款息率，包括滙豐及渣打等 。專家預計業界暫仍處於休戰期，靜觀內外變數，以及總額百億元的通脹掛鈎債券（iBond）何時出台；稍後或面對有保證年回報一厘的定息產品競爭，中小行或掉頭略加息，冀作攻防戰。

今個星期，投資市場雖備受中美博奕升級所累；但港銀仍煞停搶存戰，一如下半年的戰況，本周一（8月10日）已率先由龍頭滙豐帶頭全面減息。渣打、東亞 （00023） 及花旗等大行亦追趕降息快車；中小行如華僑永亨、交銀香港及集友也削低不同存期的年息；以至3間虛擬銀行亦鬥減，眾安（ZA Bank）與天星（Airstar Bank）全面減、匯立（WeLab Bank）則削短存。

上述10行無懼第4間虛銀 Livi Bank加入競爭，中銀香港 （02388） 有份投資的虛銀於本周三（8月12日）正式開業。

Livi是中銀、京東數字科技及怡和集團合資組成的虛銀，初始投資額25億元，業界憧憬其包辦衣食住行優惠；但新加入戰團者暫未見打高息定存的價格戰。

全周僅大新 （02356） 逆市一面倒獨加，把3個月年息微升0.1厘，新息率至0.6厘；可是，跟同期高息王10厘仍相距甚遠（見表），3個月年息仍以信銀國際的10厘乏挑戰。

本周高息榜以中長息有較大執位，先說一年存息，原本是冠全城的天星銀行，經下調0.2厘後，至僅得0.9厘，遂由存息沒變的集友及工銀亞洲頓超前，變雙冠王。

同樣，天星撤6個月的一厘息，現只得0.9厘；反觀信銀國際維持0.95厘而晉級稱冠。

值得一提，近日銀行減快加慢格局持續，減息更絕不手軟，如花旗狠削3個月年息0.6厘，新息率低見0.6厘。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈指，受政治市及疫情夾擊下；再者，銀行陸續公布業績反映息差受壓，亦抑制同業拒再盲目鬥加息搶存。

況且，政府今天（8月14日）剛調低今年經濟增長預測，由4月底時宣布的負增長-4%至-7%，再向下修訂至-6%至-8%。至於全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測，分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%；向下修訂至1.8%及0.8%。彭藹嬈補充，經濟暫仍乏起色，凸顯業界高息吸存，貸款亦乏出路。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

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