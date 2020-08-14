聯合國報告指：全球43%的學校缺少基本洗手設施

聯合國兒童基金會、以及世界衛生組織（WHO）周四（13日）聯合發布的最新報告指出，去年全球有43%的學校缺少包括肥皂、水等在內的基本洗手設施，8.18億兒童身處於新冠肺炎和其他傳染病的危險之中。

報告顯示，去全球43%的學校缺少基本洗手設施，受影響兒童達8.18億人，當中約三分之一，即2.95億兒童生活在撒哈拉以南的非洲地區。報告還指出，在由病毒引起的健康及人道風險最高的60個國家中，四分之三的兒童在疫情爆發之初無法在學校洗手，而一半的兒童則缺乏基本的供水服務。

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新冠病毒爆發後，學校紛紛停學以防止病毒傳播，長期停課對兒童有負面影響。該報告強調稱，政府必須在疫情封鎖措施與其對社會和經濟的影響之間尋求平衡。

聯合國兒童基金會Henrietta Fore還表示，全球學校停課對兒童的教育與福利帶來了前所未有的挑戰，「 我們必須優先考慮兒童的教育 」， 這意味著要確保學校可以安全地重開，包括提供手部衛生設施、 乾淨的飲用水和安全的衛生設施。

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